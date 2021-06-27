Tüfenkci, vatan ve Cumhurbaşkanı sevgisiyle 2 bin 23 sayfa şiir yazan başyiğit'i ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisini 2023 vizyonuna ithafen, 2 bin 23 sayfaya sığdıran Nusret Başyiğit'i ziyaret etti.

Malatyalı Nusret Başyiğit, 8 buçuk yılda vatanına ve Cumhurbaşkanına olan sevgisiyle yazdığı 22 bin 184 mısradan oluşan 2 bin 23 şiiri evinin salonunda sergiliyor.

Başyiğit'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan hayranlığı görenleri şaşırtıyor.

Nusret Başyiğit'i evinde ziyaret eden Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, şiirlerin duvarlarına asılı olduğu salonu gezdi.

Başyiğit'in büyük emekle yazdığı şiirlerin vatan ve Cumhurbaşkanı sevgisiyle kaleme alındığını söyleyen Milletvekili Tüfenkci, "Her satırı buram buram vatan ve Reis sevgisi kokan şiirler için Nusret kardeşime teşekkür ediyorum. Büyük emek ve sabır gerektiren bir işe atmış kendisi. Hakikaten odayı gezerken çok şaşırmakla beraber duygulandım. Böyle bir sevginin örneğine pek rastlanılmaz. İnşallah Nusret kardeşimi Sayın Cumhurbaşkanımızla da tanıştırma fırsatını buluruz. Ben ilk görüşmemizde kendilerine ileteceğim inşallah" dedi.

Nusret Başyiğit ise evinin salonunda sergilediği şiirleri gören vatandaşların fotoğraf çekinmek istediğini belirterek, "Malatyalıyım, şiir yazmaya çalışıyorum. Şairim demeyelim, üstatlarımız bize kızar. 2 bin 23 hedefimize yazdığımız 2 bin 23 şiirimize yaklaşık 8 buçuk yıl önce başladım. İlk önce 6 bin mısralık 200 metre uzunluğunda rulo halinde, el yazması 'candır, cenettir benim ülkem' isimli bir şiir yazdım. Onu bitirdikten sonra sayın Cumhurbaşkanımızın ve bu kutlu davaya gönül vermiş bütün insanları bir fotoğrafla, şiirle bütünleştirerek 2 bin 23 hedefimize 2 bin 23 şiir yazdım" diye konuştu.

(Hatice Yetmen/ İHA)