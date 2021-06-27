Üye Girişi
Tüfenkci, vatan ve Cumhurbaşkanı sevgisiyle 2 bin 23 sayfa şiir yazan başyiğit'i ziyaret etti - Son Dakika

Tüfenkci, vatan ve Cumhurbaşkanı sevgisiyle 2 bin 23 sayfa şiir yazan başyiğit'i ziyaret etti

27.06.2021 18:27
Tüfenkci, vatan ve Cumhurbaşkanı sevgisiyle 2 bin 23 sayfa şiir yazan başyiğit'i ziyaret etti, System.String[]

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisini 2023 vizyonuna ithafen, 2 bin 23 sayfaya sığdıran Nusret Başyiğit'i ziyaret etti.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisini 2023 vizyonuna ithafen, 2 bin 23 sayfaya sığdıran Nusret Başyiğit'i ziyaret etti.

Malatyalı Nusret Başyiğit, 8 buçuk yılda vatanına ve Cumhurbaşkanına olan sevgisiyle yazdığı 22 bin 184 mısradan oluşan 2 bin 23 şiiri evinin salonunda sergiliyor.

Başyiğit'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan hayranlığı görenleri şaşırtıyor.

Nusret Başyiğit'i evinde ziyaret eden Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, şiirlerin duvarlarına asılı olduğu salonu gezdi.

Başyiğit'in büyük emekle yazdığı şiirlerin vatan ve Cumhurbaşkanı sevgisiyle kaleme alındığını söyleyen Milletvekili Tüfenkci, "Her satırı buram buram vatan ve Reis sevgisi kokan şiirler için Nusret kardeşime teşekkür ediyorum. Büyük emek ve sabır gerektiren bir işe atmış kendisi. Hakikaten odayı gezerken çok şaşırmakla beraber duygulandım. Böyle bir sevginin örneğine pek rastlanılmaz. İnşallah Nusret kardeşimi Sayın Cumhurbaşkanımızla da tanıştırma fırsatını buluruz. Ben ilk görüşmemizde kendilerine ileteceğim inşallah" dedi.

Nusret Başyiğit ise evinin salonunda sergilediği şiirleri gören vatandaşların fotoğraf çekinmek istediğini belirterek, "Malatyalıyım, şiir yazmaya çalışıyorum. Şairim demeyelim, üstatlarımız bize kızar. 2 bin 23 hedefimize yazdığımız 2 bin 23 şiirimize yaklaşık 8 buçuk yıl önce başladım. İlk önce 6 bin mısralık 200 metre uzunluğunda rulo halinde, el yazması 'candır, cenettir benim ülkem' isimli bir şiir yazdım. Onu bitirdikten sonra sayın Cumhurbaşkanımızın ve bu kutlu davaya gönül vermiş bütün insanları bir fotoğrafla, şiirle bütünleştirerek 2 bin 23 hedefimize 2 bin 23 şiir yazdım" diye konuştu.

(Hatice Yetmen/ İHA)

Tüfenkci, vatan ve Cumhurbaşkanı sevgisiyle 2 bin 23 sayfa şiir yazan başyiğit'i ziyaret etti
Tüfenkci, vatan ve Cumhurbaşkanı sevgisiyle 2 bin 23 sayfa şiir yazan başyiğit'i ziyaret etti
Tüfenkci, vatan ve Cumhurbaşkanı sevgisiyle 2 bin 23 sayfa şiir yazan başyiğit'i ziyaret etti
Tüfenkci, vatan ve Cumhurbaşkanı sevgisiyle 2 bin 23 sayfa şiir yazan başyiğit'i ziyaret etti
Tüfenkci, vatan ve Cumhurbaşkanı sevgisiyle 2 bin 23 sayfa şiir yazan başyiğit'i ziyaret etti
Tüfenkci, vatan ve Cumhurbaşkanı sevgisiyle 2 bin 23 sayfa şiir yazan başyiğit'i ziyaret etti
Tüfenkci, vatan ve Cumhurbaşkanı sevgisiyle 2 bin 23 sayfa şiir yazan başyiğit'i ziyaret etti

cumhurbaşkanı, Milletvekili, Malatya, Vatan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tüfenkci, vatan ve Cumhurbaşkanı sevgisiyle 2 bin 23 sayfa şiir yazan başyiğit'i ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika

Gatasaray'da Mostafa Mohamed, Dinamo Bükreş'le oynanan hazırlık maçında sakatlandı 18:43 Gatasaray'da Mostafa Mohamed, Dinamo Bükreş'le oynanan hazırlık maçında sakatlandı Toplanıp, miting yaptılar! Aşı karşıtı doktordan çok konuşulacak iddialar: Meslektaşlarına demediğini bırakmadı 18:09 Toplanıp, miting yaptılar! Aşı karşıtı doktordan çok konuşulacak iddialar: Meslektaşlarına demediğini bırakmadı Kahreden ölümün detayları ortaya çıktı! Ters esen rüzgar, alevlerin arasında bıraktı 17:34 Kahreden ölümün detayları ortaya çıktı! Ters esen rüzgar, alevlerin arasında bıraktı
Trafik kazasında yaşamını yitiren DSİ Şube Müdürü, gözyaşları arasında toprağa verildi 16:52 Trafik kazasında yaşamını yitiren DSİ Şube Müdürü, gözyaşları arasında toprağa verildi Son 30 yılda üretilen en büyük denizaltı! Putin'in yeni savaş makinesi 16:12 Son 30 yılda üretilen en büyük denizaltı! Putin'in yeni savaş makinesi "Belgorod" denize açıldı İtalya'nın dev takımı Lazio, Emre Belözoğlu'na müthiş bir teklif yaptı 15:43 İtalya'nın dev takımı Lazio, Emre Belözoğlu'na müthiş bir teklif yaptı
Tek celsede boşanan Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar'ın ayrılık sebebi ortaya çıktı 14:47 Tek celsede boşanan Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar'ın ayrılık sebebi ortaya çıktı Sıcak yüzünden kalp krizi geçirdiği düşünülüyor! 61 yaşındaki adamın cansız bedeni, traktörüne yaslanmış bir halde bulundu 13:40 Sıcak yüzünden kalp krizi geçirdiği düşünülüyor! 61 yaşındaki adamın cansız bedeni, traktörüne yaslanmış bir halde bulundu

Son Dakika Haberleri
17:17 Genç kızların kavgasını zevk alarak izleyen erkekler, üstüne de "kafasına vur" diye tezahürat yaptı
17:16 Göztepe, Fenerbahçe'den Sinan Gümüş ve Filip Novak'ı kadrosuna dahil etmek istiyor
17:15 Marmaris'te yangını söndürmeye giden itfaiye de kaza yaptı
16:51 Trafik kazasında yaşamını yitiren DSİ Şube Müdürü, gözyaşları arasında toprağa verildi
16:43 Geriye yarı dolu su şişesi kaldı! Gölgesinde serinlediği binanın önünde hayatını kaybetti
16:12 Son 30 yılda üretilen en büyük denizaltı! Putin'in yeni savaş makinesi "Belgorod" denize açıldı
16:06 Benfica ile uzun vadeli proje için el sıkışan Fatih Terim sayesinde G.Saray'a yıldız yağacak
15:42 İtalya'nın dev takımı Lazio, Emre Belözoğlu'na müthiş bir teklif yaptı
15:34 13 yaşındaki kız çocuğu, üvey annesini bıçakladı! Kadın, hayatını kaybetti
15:33 G.Saray'da, teknik direktör Fatih Terim için yarın imza töreni yapılacak
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 1 Temmuz kademeli normalleşme genelgesi yayımladı Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 1 Temmuz kademeli normalleşme genelgesi yayımladı         
18:48
Fenerbahçe'nin iç saha ve deplasman formaları sızdırıldı! Taraftarlar yeni tasarımı beğenmedi Fenerbahçe'nin iç saha ve deplasman formaları sızdırıldı! Taraftarlar yeni tasarımı beğenmedi         
18:17
Türkiye'de de faaliyet gösteriyor! Dev kripto para borsası İngiltere'de operasyonları durduracak Türkiye'de de faaliyet gösteriyor! Dev kripto para borsası İngiltere'de operasyonları durduracak         
17:50
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'dan Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'dan Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı         
17:01
İçişleri bakan yardımcılarından CHP'ye tepki: Polisimize İçişleri bakan yardımcılarından CHP'ye tepki: Polisimize "zorba" diyen zihniyeti şiddetle kınıyoruz         
16:12
Tatilcilerin Kurban Bayramı'ndaki rotası Çeşme! Bölgedeki otellerin yüzde 90'ı şimdiden rezerve edildi Tatilcilerin Kurban Bayramı'ndaki rotası Çeşme! Bölgedeki otellerin yüzde 90'ı şimdiden rezerve edildi         
16:04
Sezgin Baran Korkmaz'ın köylüleri nasıl kandırdığını anlattığı video sosyal medyayı salladı: 1 liralık ürünü 72 TL'ye sattık Sezgin Baran Korkmaz'ın köylüleri nasıl kandırdığını anlattığı video sosyal medyayı salladı: 1 liralık ürünü 72 TL'ye sattık         
14:57
Yunanistan'da yaz aylarının tadını çıkaran Erling Haaland, 5 saatte tam 5 milyon TL harcadı Yunanistan'da yaz aylarının tadını çıkaran Erling Haaland, 5 saatte tam 5 milyon TL harcadı         
14:11
İnternet sitesinden otomobilini satmak isteyen öğretmen, attığı imzayla bütün birikimini yitirdi İnternet sitesinden otomobilini satmak isteyen öğretmen, attığı imzayla bütün birikimini yitirdi         
13:34
Mısır tarlasındaki domuzlar tedirgin etti Mısır tarlasındaki domuzlar tedirgin etti         
12:22
Damadının istismarına uğrayan kayınvalide, şikayetçi oldu: Bacaklarımı okşayıp duvara yasladı Damadının istismarına uğrayan kayınvalide, şikayetçi oldu: Bacaklarımı okşayıp duvara yasladı         
11:14
2 hafta önce aşı yaptıran İngiliz rock yıldızı Zion'un ölümü ülkeyi karıştırdı! Yine AstraZeneca 2 hafta önce aşı yaptıran İngiliz rock yıldızı Zion'un ölümü ülkeyi karıştırdı! Yine AstraZeneca         
10:36
İçecekler öncelikli olmak üzere ambalajlı ürünler artık depozitolu oluyor! İade eden vatandaşlar parasını geri alacak İçecekler öncelikli olmak üzere ambalajlı ürünler artık depozitolu oluyor! İade eden vatandaşlar parasını geri alacak         
09:29
Genç kız uçurumdan düşerek hayatını kaybetti, pikniğe gittiği erkek arkadaşları kaçtı Genç kız uçurumdan düşerek hayatını kaybetti, pikniğe gittiği erkek arkadaşları kaçtı         
09:22
Survivor Nagihan Karadere'den gündem yaratacak cinsel ilişki itirafları! Yatak odası sırlarını ortalığa döktü Survivor Nagihan Karadere'den gündem yaratacak cinsel ilişki itirafları! Yatak odası sırlarını ortalığa döktü         
09:21
Spor salonunda kıyafet tartışması! Sütyenle spor yapan kadın, salondan atıldı Spor salonunda kıyafet tartışması! Sütyenle spor yapan kadın, salondan atıldı         
21:19
Hayat Bilgisi'nin 'Barbie Gamze'sini görenler tanıyamıyor Hayat Bilgisi'nin 'Barbie Gamze'sini görenler tanıyamıyor         
17:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2021 19:10:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tüfenkci, vatan ve Cumhurbaşkanı sevgisiyle 2 bin 23 sayfa şiir yazan başyiğit'i ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement