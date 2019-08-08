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Tüfenkci ve Gürkan Akçadağlılarla bir araya geldi

1 saat önce

Gümrük ve Ticaret Eski Bakanı, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Akçadağlılarla bir araya geldi.

Tüfenkci ve Gürkan Akçadağlılarla bir araya geldi, System.String[]
Gümrük ve Ticaret Eski Bakanı, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Akçadağlılarla bir araya geldi.

Gümrük ve Ticaret Eski Bakanı, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci,Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, davet üzerine ilçeye bağlı Resuluşağı Mahallesi eski Muhtarı Battal Özer'in konuğu oldu.

Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen programda, Malatya Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce ile eski Mahalle Muhtarı Battal Özer tarafından Mahallenin sorunları hakkında Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a bilgiler aktarıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan mahallenin sorunlarının çözümü noktasında ellerinde gelen gayreti göstereceklerini belirtirken,Gümrük ve Ticaret Eski Bakanı, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci'de AK Parti'nin Akçadağ'a hizmetlerinin süreceğini kaydederek ilçenin sorunlarının takipçisi olacağını söyledi.

Ziyarette, eski Mahalle Muhtarı Battal Özer tarafından Milletvekili Tüfenkci ile Başkan Gürkan'a el yapımı namazgah hediye edilirken,Tüfenkci ile Gürkan akşam yemeğinin ardından Akçadağ'dan ayrıldı. - MALATYA
Milletvekili, AK Parti, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:43 Kaynak: İHA
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