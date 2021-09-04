Tüfenkci ve Gürkan'dan Hekimhan ilçesine ziyaret - Son Dakika

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Hekimhan ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde yürütülen alt ve üstyapı çalışmalarını inceleyerek mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Burada konuşan Tüfenkci, Büyükşehir Belediyesine ilçeye yaptığı hizmetler için teşekkür ederek, Malatya'nın 13 ilçesine verdikleri sözleri tutmanın rahatlığıyla gittiklerini belirtti.

Kurşunlu Mahallesi'ne de yol ve su hizmeti yaptıklarını kaydeden Tüfenkci, "Milletimize söz verdiysek yerine getirmek için elimizden gelen gayreti göstermek zorundayız. Yeter ki insanımız mutlu olsun. Malatyalı hemşerilerimiz vatanına, milletine bağlılar. Dolayısıyla hizmet etmek asli görevimiz. Parti ayrımı yapmadan söylüyorum. Yeter ki millete, bayrağa, devlete düşman olunmasın. Bu noktada hep beraber birliğimizi, beraberliğimizi koruyarak ayrım yapmadan hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.

Gürkan ve Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ'ın da selamlama konuşması yaptığı programda, Kurşunlu Mahallesi Muhtarı Hüseyin Gider de hizmetler için yetkililere teşekkürlerini iletti.