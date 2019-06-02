Son Dakika Haberleri: Tüfenkci ve Gürkan'dan Hulusi Efendi Vakfı'na ziyaret
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Tüfenkci ve Gürkan'dan Hulusi Efendi Vakfı'na ziyaret

15 dakika önce

AK Parti Malatya Milletvekilli Bülent Tüfenkçi ile Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Hamid Hamidettin Ateş'i ziyaret etti.

Tüfenkci ve Gürkan'dan Hulusi Efendi Vakfı'na ziyaret, System.String[]
AK Parti Malatya Milletvekilli Bülent Tüfenkçi ile Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Hamid Hamidettin Ateş'i ziyaret etti.
Tüfenkci ve Gürkan, Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı Genel Merkezi'nde Vakıf Başkanı Hamid Hamidettin Ateş'i ziyaret ederek bir süre görüştü.
Darende'nin tarih ve kültür merkezlerinden biri olduğunu kaydeden Tüfenkçi, Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı'nın ilçede insan odaklı faaliyetlerde bulunduğunu belirtti.
Gürkan ise vakfın çalışmalarını takdir ettiklerini dile getirerek, "Darende bizim maneviyat ocaklarımızdan, Somuncu Baba Külliyesi'nin ihyası ve güzelleşmesi için vakfımız ile omuz omuza vererek elimizden gelen gayreti göstereceğiz." ifadelerini kullandı.
Hamid Hamidettin Ateş ise ziyaretten memnuniyet duyduklarını aktararak, büyükşehir belediye başkanı seçilen Selahattin Gürkan'a hayırlı olsun dilekleri iletti.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 04:14 Kaynak: AA
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