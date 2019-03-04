Tuğamiral Kendir'den Vali Su'ya Ziyaret

Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu makamında ziyaret etti.

Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu makamında ziyaret etti.



Tuğamiral Kendir, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek ile birlikte gerçekleştirdiği ziyaretinde, Valilik Şeref Defteri'nin imzaladı. Vali Su, ziyaretten dolayı teşekkürlerini ifade ederek, Tuğamiral Kendir'in Mersin'de gerçekleştireceği programların verimli geçmesi temennisinde bulundu.



Ziyaret, bir süre sohbet edilerek görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi. - MERSİN

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