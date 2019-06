Tugay'dan "kimseye ayrıcalık yok" mesajı

Bayram öncesi Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) üyeleriyle bir araya gelen Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay , 7 haftalık görev süresini değerlendirdi. Tugay iyi bir başlangıç yaptığına inandığını belirterek, kimsenin çıkarlarına hizmet etmeyeceği mesajı verdi.Başkan Cemil Tugay, TESUD'un çarşı içerisinde bulunan Karşıyaka şubesini ziyaret etti. Şube başkanı İsmail Erkan bayram öncesi buluşmaktan mutlu olduklarını belirterek Tugay'a başarı dileklerini iletti. Hem TESUD üyelerinin, hem de tüm Karşıyakalıların bayramını kutlayan Tugay, "Yaklaşık 7 haftadır belediye başkanıyım. Bir şeyleri gerçekleştirmek için yeterli bir süre değil ama bütçe disiplini sağlamak ve idari organizasyon sağlamak anlamında başarılı işler yaptığımızı düşünüyorum. Sorunların çözümü daha uzun zaman, hatta seneler istiyor. Bence başlangıç iyi oldu. Henüz sokağa çok yansımamış olabilir. Ancak ufak ufak bir şeylerin hissedildiğini zannediyorum. Çok daha etkili, çarpıcı ve kalıcı çözümler üreten çalışmalarımızı, zaman içerisinde yapma şansımız olacak" diye konuştu."Eleştirilere açığım"Eleştirilere açık olduğunu dile getiren Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü: "Her zaman doğruyu yapmayabiliriz. Zaman zaman fark etmeden, istemeden yanlış şeyler de yapabiliriz. Bu anlamda bize her türlü eleştirinizi, her türlü talebinizi iletmekte lütfen özgür hissedin. Ben herkesin eleştirme hakkı olduğunu düşünüyorum. Halkın oyuyla seçilmiş temsilcisi olan herkesin bu eleştirilere açık olması gerektiğini düşünüyorum. Halkın eleştirisi bizler için önemli. Yanlış değerlendirmeler yapılıyor da olabilir. Ama herkesin konuşma hakkı olmalı diye düşünüyorum. İdarecilerin ve halkın oyuyla seçilmiş yöneticilerin de bu eleştirilere sabrı, tahammülü olmalı, saygı göstermeyi öğrenmeliyiz. Cevap vermeyi görev edinmeliyiz. Eğer eleştiriler haklıysa gereğini yerine getirmek zorundayız."Büyük sorumluluk CHP 'nin geçen yerel seçimlerde aldığı yüzde 71 civarındaki oy oranının, partisinin Karşıyaka'da bugüne kadar aldığı en yüksek oy oranı olduğunu ve bunun büyük sorumluluk getirdiğini ifade eden Başkan Tugay, şöyle devam etti: "Bu benim hayatımda yaşadığım en onurlu durumlardan birisi. Bunun gereği Karşıyaka'ya gelmiş geçmiş en iyi belediye başkanı olma zorunluluğudur. İddialı gibi görünebilir. Ama ben bu sonuçtan bunu çıkarıyorum. Bu çok zor bir şey değil aslında. Önce işimiz, halkımıza sevgi ve saygıyla yaklaşmayla başlıyor. İnsanları, yaşadığınız kenti seveceksiniz öncelikle. Saygı göstermeyi bileceksiniz. Duyarlılığını isteyeceksiniz. Bu 7 hafta asistanlık yıllarımdan bu yana en yoğun çalıştığım günler oldu. Asistanlık zamanı 30 günün 20 günü nöbet tutmuştum. Ama geçen sürede hiç şikayet etmedim. Kimseye 'Bu nasıl bir iş arkadaş' demedim. Aksine ben de yaşayarak anlıyorum. Galiba kendimi iyi hazırlamışım. Güzel bir şey bu. Çözüm üretebiliyorsunuz, sıkıntıda olan insanlar için bir şeyler yapabiliyorsunuz. Adil olma şansı elinizde. Doğru işler yapabilme şansı ellerinizde. Bu insana lütfedilecek çok önemli bir fırsat. Değerini görmemek, onu kolayca harcamak çok büyük bir hata diye düşünüyorum.""Canımı dişime takacağım"5 yıl boyunca canını dişine takarak çalışacağını belirten Tugay, kimsenin çıkarı için hareket etmeyeceğini de söyledi. Tugay, sözlerini şöyle tamamladı: "Ben belediye başkanı olarak sizlerin oylarıyla seçilmiş, belli bir süre için bu görevi yürütmekle görevlendirilmiş bir insanım. Bunu hakkıyla yerine getirdiğim zaman sizlerin ve Karşıyaka'nın sevgisini, saygısını kazanacağımı biliyorum. Bunun ne benim, ne de ailem için maddi bir karşılığı yok. Hiç kimsenin satın alamayacağı bir şey bu. O yüzden canımı dişime takarak önümüzdeki 5 yıl boyunca çalışmaya devam edeceğim. Kimsenin özel çıkarına hizmet etmeyeceğim. Halkın menfaatine olan kararları cesurca alacağım. Cezalandırılması gereken insanları da cezalandıracağım. Bunu sizin adınıza yapacağım. Burada düzeni, temizliği sağlayacağız. Karşıyaka'yı yaşanır, yaşamaktan keyif alınır, özel bir hale hep birlikte getireceğiz. Buranın kronik problemleri 5 yıl içinde nasıl çözülürmüş inşallah sizlere gösterebilme şansım olacak." - İZMİR