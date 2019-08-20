Son Dakika Haberleri: Tugay içerisindeki Ermeni kilisesi restore edilecek
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Tugay içerisindeki Ermeni kilisesi restore edilecek

1 saat önce

Sivas'ta 5. Piyade Er Eğitim Tugayı içerisinde kalan Surp Kevork Ermeni kilisesinin restorasyonu için çalışmalar başladı.

Tugay içerisindeki Ermeni kilisesi restore edilecek, System.String[]
Sivas'ta 5. Piyade Er Eğitim Tugayı içerisinde kalan Surp Kevork Ermeni kilisesinin restorasyonu için çalışmalar başladı.

Sivas'ta 5. Piyade Er Eğitim Tugayı içerisinde kalan, 19. yüz yılda inşa edildiği düşünülen kilise için 2016 yılında restorasyon kararı alınmıştı. Mülkiyeti Milli Savunma Bakanlığından İl Özel İdaresine devredilen kilisenin rölöve restorasyon projesi onaylandı. Önümüzdeki günlerde İl Özel İdaresinin kilisenin restorasyon ihalesine çıkması bekleniyor.

Öte yandan Sivas Valisi Salih Ayhan, 5. Piyade Er Eğitim Tugayı komutanı Tüm General Ömer Ertuğrul Erbakan ile kilise çevresinde incelemede bulundu. Ayhan burada yaptığı açıklamada rölöve restorasyon projesi onaylandığı hatırlattı. - SİVAS
Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:21 Kaynak: İHA
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