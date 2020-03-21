Tugay'ın araçları dezenfekte edildi - Son Dakika

Tüm dünyayı tehdit eden Koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı Kütahya Belediyesi tarafından alınan önlemler kapsamında Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı bünyesindeki tüm araçlar ilaçlanarak dezenfekte edildi.



Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü İlaçlama Birimi ekipleri, Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı bünyesindeki hizmet araçlarını ve birliklerine sevk edilecek erbaş ve erlerin yolculuklarını yapacağı otobüsleri detaylı bir şekilde ilaçlayıp dezenfeksiyon çalışması yaptı.



Ekipler, şehir genelinde gerçekleştirdiği çalışmalarına hızla devam ediyor. - KÜTAHYA