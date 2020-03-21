Tugay'ın araçları dezenfekte edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tugay'ın araçları dezenfekte edildi - Son Dakika

Tugay'ın araçları dezenfekte edildi

6 saat önce

Tüm dünyayı tehdit eden Koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı Kütahya Belediyesi tarafından alınan önlemler kapsamında Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı bünyesindeki tüm araçlar ilaçlanarak dezenfekte edildi.

Tugay'ın araçları dezenfekte edildi, System.String[]

Tüm dünyayı tehdit eden Koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı Kütahya Belediyesi tarafından alınan önlemler kapsamında Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı bünyesindeki tüm araçlar ilaçlanarak dezenfekte edildi.


Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü İlaçlama Birimi ekipleri, Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı bünyesindeki hizmet araçlarını ve birliklerine sevk edilecek erbaş ve erlerin yolculuklarını yapacağı otobüsleri detaylı bir şekilde ilaçlayıp dezenfeksiyon çalışması yaptı.


Ekipler, şehir genelinde gerçekleştirdiği çalışmalarına hızla devam ediyor. - KÜTAHYA

Kütahya Belediyesi, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 12:39 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şarkıcı Derya Uluğ akıma uydu, Ozan Tufan'a mesaj gönderdi
Son Dakika: Ankara'da 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım hakkı durduruldu AK Parti, koronvirüse karşı gıda işletmeleri için video paylaştı İsmailağa Vakfı'ndan çok konuşulan virüs bulaştırma videosu hakkında açıklama: Psikolojik sorunları var
15 Temmuz'da verilen zararlar için açılan tazminat davası sonuçlandı: Gülen ve Öztürk 150 bin TL ödeyecek 15 Temmuz'da verilen zararlar için açılan tazminat davası sonuçlandı: Gülen ve Öztürk 150 bin TL ödeyecek         
15:30
Koronavirüs testleri nasıl yapılıyor? Uzman isim canlı yayında adım adım anlattı Koronavirüs testleri nasıl yapılıyor? Uzman isim canlı yayında adım adım anlattı         
12:08
Muhterem Nur, vasiyeti üzerine Müslüm Gürses'in mezarının üzerine gömüldü Muhterem Nur, vasiyeti üzerine Müslüm Gürses'in mezarının üzerine gömüldü         
11:43
Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti         
10:25
Galatasaray'da ateşi yükselen Abdurrahim Albayrak'ın ardından Mahmut Recevik de hastaneye başvurdu Galatasaray'da ateşi yükselen Abdurrahim Albayrak'ın ardından Mahmut Recevik de hastaneye başvurdu         
09:57
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti         
09:05
Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD'li kadın, 35 bin dolarlık hastane faturasını görünce şok yaşadı Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD'li kadın, 35 bin dolarlık hastane faturasını görünce şok yaşadı         
08:44
İngiltere, koronavirüs nedeniyle işe gidemeyenlerin maaşının %80'ini ödeyecek İngiltere, koronavirüs nedeniyle işe gidemeyenlerin maaşının %80'ini ödeyecek         
01:14
İsrail'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti İsrail'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti         
23:38
Barcelona'da yıldız isimlerin maaşları tehlikede Barcelona'da yıldız isimlerin maaşları tehlikede         
22:39
KKTC'de Kovid-19 tedavisi gören 3 hasta sağlığına kavuştu KKTC'de Kovid-19 tedavisi gören 3 hasta sağlığına kavuştu         
21:11
Kahvehaneler kapandı, seyyar satıcıdan çay alıp parklarda sohbet ettiler Kahvehaneler kapandı, seyyar satıcıdan çay alıp parklarda sohbet ettiler         
20:25
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle eğlence mekanları kapatılacak İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle eğlence mekanları kapatılacak         
20:22
Osman Kavala'ya 'anayasayı ihlal' suçlamasından tahliye kararı verildi Osman Kavala'ya 'anayasayı ihlal' suçlamasından tahliye kararı verildi         
20:16
Trabzonspor, Uğurcan Çakır için kapıyı 30 milyon eurodan açacak Trabzonspor, Uğurcan Çakır için kapıyı 30 milyon eurodan açacak         
20:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 19:13:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tugay'ın araçları dezenfekte edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]