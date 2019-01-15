Tugay Kerimoğlu ve Kızı Melis'in Alışveriş Günü
1 saat önce
Eski milli futbolcu Tugay Kerimoğlu, kızı Melis ile birlikte İstanbul'un en gözde ve trend alışveriş merkezi Emaar Mall'daydı.
Mağazaları gezerek uzun bir süre alışveriş yapan baba – kızın neşesi gözlerden kaçmadı. Alışveriş turunun ardından yemek molası veren baba-kız, kahve içerek sohbete daldı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:30 Kaynak: Bültenler
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