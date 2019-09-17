Tugay komutanı Atlı'dan Vali Varol'a ziyaret

15. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı görevine atanan Piyade Albay Mehmet Atlı, Vali Osman Varol'u makamında ziyaret etti.



Vali Varol, Amasya hakkında bilgi alışverişinde bulunmasının ardından yeni görevinde Atlı'ya başarılar diledi.

Şehzadeler şehri Amasya'da görev yapacak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Atlı ise ilgisi ve misafirperverliği dolayısıyla Varol'a teşekkür etti.