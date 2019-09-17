Tugay komutanı Atlı'dan Vali Varol'a ziyaret
1 saat önce
15. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı görevine atanan Piyade Albay Mehmet Atlı, Vali Osman Varol'u makamında ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 05:24 Kaynak: AA
15. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı görevine atanan Piyade Albay Mehmet Atlı, Vali Osman Varol'u makamında ziyaret etti.
Vali Varol, Amasya hakkında bilgi alışverişinde bulunmasının ardından yeni görevinde Atlı'ya başarılar diledi.
Şehzadeler şehri Amasya'da görev yapacak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Atlı ise ilgisi ve misafirperverliği dolayısıyla Varol'a teşekkür etti.
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