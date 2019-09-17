Son Dakika Haberleri: Tugay komutanı Atlı'dan Vali Varol'a ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

Tugay komutanı Atlı'dan Vali Varol'a ziyaret

1 saat önce

15. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı görevine atanan Piyade Albay Mehmet Atlı, Vali Osman Varol'u makamında ziyaret etti.

Tugay komutanı Atlı'dan Vali Varol'a ziyaret, System.String[]

15. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı görevine atanan Piyade Albay Mehmet Atlı, Vali Osman Varol'u makamında ziyaret etti.


Vali Varol, Amasya hakkında bilgi alışverişinde bulunmasının ardından yeni görevinde Atlı'ya başarılar diledi.

Şehzadeler şehri Amasya'da görev yapacak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Atlı ise ilgisi ve misafirperverliği dolayısıyla Varol'a teşekkür etti.

Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı, Mehmet Atlı, Piyade, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 05:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Karabük'te TYP'den 445 kişi işe alınacak
25 yıldır üzerinde oyun oynanan taşın, tarihi eser olduğu ortaya çıktı Gaziantep 'te 25 ton bozulmuş domates ele geçirildi Adnan Oktar'dan mal varlığı sorusuna yanıt: Tek bir malım, mülküm hiçbir şeyim yok

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 18:43:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tugay komutanı Atlı'dan Vali Varol'a ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]