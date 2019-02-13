Son Dakika Haberleri: Tugay Komutanı Tuğgeneral Erbakan Sivasspor'u Ziyaret Etti

Tugay Komutanı Tuğgeneral Erbakan Sivasspor'u Ziyaret Etti

6 saat önce

Sivas 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Demir Grup Sivasspor'u ziyaret etti.

Tugay Komutanı Tuğgeneral Erbakan Sivasspor'u Ziyaret Etti, System.String[]
Sivas 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Demir Grup Sivasspor'u ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Tuğgeneral Erbakan'ı tesis girişinde Asbaşkan Faruk Taşseten, teknik direktör Hakan Keleş ve yardımcı antrenörler Ersel Uzğur, Yunus Kaya, Mohamed Ali Kurtuluş, Yusuf Randa, Recep Atılgan ve futbolcu Emre Kılınç karşılandı.


Tuğgeneral Erbakan, hafta sonu deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak kırmızı-beyazlı ekibe başarılar diledi.

Taşseten ve Keleş ise ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade etti.

Ziyaretin anısına Erbakan'a imzalı forma hediye edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 06:00 Kaynak: AA

Spor
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