Tugay Komutanı Tuğgeneral Erbakan Sivasspor'u Ziyaret Etti
6 saat önce
Sivas 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Demir Grup Sivasspor'u ziyaret etti.
Sivas
5. Piyade
Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan
, Demir Grup Sivasspor
'u ziyaret etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Tuğgeneral Erbakan'ı tesis girişinde Asbaşkan Faruk Taşseten
, teknik direktör Hakan Keleş
ve yardımcı antrenörler Ersel Uzğur, Yunus Kaya
, Mohamed Ali Kurtuluş
, Yusuf Randa, Recep Atılgan ve futbolcu Emre Kılınç
karşılandı.
Tuğgeneral Erbakan, hafta sonu deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor
ile karşılaşacak kırmızı-beyazlı ekibe başarılar diledi.
Taşseten ve Keleş ise ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade etti.
Ziyaretin anısına Erbakan'a imzalı forma hediye edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 06:00 Kaynak: AA
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