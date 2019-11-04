Tugay Komutanlığı itfaiye ekiplerine eğitim

Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından 2. Er Eğitim Tugay Komutanlığı itfaiye ekibine, araç ve ekipman kullanımı, yangına müdahale ve organize olma konularında, eğitim verildi.



Tugay Komutanlığında gerçekleştirilen eğitimlerde Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Görevlisi Onur Kemal Sağaslan, komutanlık itfaiye personeline birçok başlıkta bilgiler aktardı.



Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından belirli takvimler dahilinde kentteki birçok fabrika, okul ve kurum çalışanlarına hem teorik hem de uygulamaları eğitimler veriliyor. - BİLECİK