Tugay Komutanlığı'na Ait Hafif Ticari Araç Yandı
2 saat önce
TEKİRDAĞ Beşiktepe'de 8'inci Mekanize Tugay Komutanlığı'na ait haif ticari araç, seyir halindeyken alev alarak yandı.
TEKİRDAĞ Beşiktepe'de 8'inci Mekanize Tugay Komutanlığı'na ait haif ticari araç, seyir halindeyken alev alarak yandı. Araç
, yangında kullanılamaz hale geldi. Tekirdağ
'ın merkez Süleymanpaşa
ilçesinde bulunan 8'inci Mekanize Tugay Komutanlığı'na ait hafif ticari araç, Beşiktepe Kışlası'ndan çıkış yaptıktan kısa süre sonra alev aldı. Sürücüsü aracı hemen yol kenarına çekerek, aşağıya indi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede aracı sardı. Yangına Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevlerin güçlükle kontrol altına alındığı yangında araç kullanılamaz hale geldi. Polis
ekipleri yanan aracın olduğu bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Yangınla ilgi soruşturma başlatıldı. - Tekirdağ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:46 Kaynak: DHA
Ankara'daki Kazanın Ardından TCDD, 93 Adet Otomatik Tren Durdurma Sistemi Satın Alacak
Fransa'da Sarı Yelekliler Otoyol Gişesini Ateşe Verdi
Ağlama Anne Dizisindeki Enişte-Baldız İlişkisi Büyük Tepki Gördü
Son Dakika! Birleşmiş Milletler, Türkiye, İran ve Rusya, Suriye'de Yeni Anayasa Yazılması Konusunda Uzlaştı