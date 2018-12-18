Son Dakika Haberleri: Tugay Komutanlığı'na Ait Hafif Ticari Araç Yandı

Tugay Komutanlığı'na Ait Hafif Ticari Araç Yandı

2 saat önce

TEKİRDAĞ Beşiktepe'de 8'inci Mekanize Tugay Komutanlığı'na ait haif ticari araç, seyir halindeyken alev alarak yandı.

Tugay Komutanlığı'na Ait Hafif Ticari Araç Yandı, System.String[]
TEKİRDAĞ Beşiktepe'de 8'inci Mekanize Tugay Komutanlığı'na ait haif ticari araç, seyir halindeyken alev alarak yandı. Araç, yangında kullanılamaz hale geldi.

Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde bulunan 8'inci Mekanize Tugay Komutanlığı'na ait hafif ticari araç, Beşiktepe Kışlası'ndan çıkış yaptıktan kısa süre sonra alev aldı. Sürücüsü aracı hemen yol kenarına çekerek, aşağıya indi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede aracı sardı. Yangına Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevlerin güçlükle kontrol altına alındığı yangında araç kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yanan aracın olduğu bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Yangınla ilgi soruşturma başlatıldı. - Tekirdağ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:46 Kaynak: DHA

Tekirdağ, Araç, Güncel
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