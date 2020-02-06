Tugay Komutanlığı yemekhanesinde alınan numuneler temiz çıktı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Tugay Komutanlığı yemekhanesinde alınan numuneler temiz çıktı - Son Dakika

Tugay Komutanlığı yemekhanesinde alınan numuneler temiz çıktı

6 saat önce

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı er-erbaş yemekhanesini denetlenirken, yemekhaneden alınan numuneler temiz çıktığı belirtildi.

Tugay Komutanlığı yemekhanesinde alınan numuneler temiz çıktı, System.String[]

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı er-erbaş yemekhanesini denetlenirken, yemekhaneden alınan numuneler temiz çıktığı belirtildi.


Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Müdürü Necmettin Yoldaş 'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette İl Müdürü Yoldaş, Bilecik'in tarım yapısı, potansiyeli ve kurum hakkında bilgiler verirken, kentteki tarım alanları hakkında istişarelerde bulunuldu. Ziyarette askeri birlikte bulunan yemekhanelerin denetimi konusu da ele alınırken, denetimlerde ve alınan yemek numunelerinde herhangi bir problemin yaşanmadığı söylendi.


Ziyaret sonundan Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, İl Müdürü Yoldaş'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti. - BİLECİK

Jandarma, Bilecik, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çığ felaketi şehitleri memleketlerine uğurlandı
Çığda şehit olan asker, ağabeyine "Operasyona gidiyoruz" demiş Çığ faciasına damga vuran fotoğrafı çeken muhabir, fotoğrafın hikayesini anlattı Premier Lig'de yaz transfer dönemi, yeniden 1 Eylül'de bitecek

Son Dakika Haberleri
17:37 Sendikasız işçi çalıştıran Nusret, New York'ta protesto edildi
17:21 Tolga Sarıtaş, Çukur dizisinde rol alacağı iddialarını yalanladı
16:37 Arkadaki sahne olay yarattı! Şeyma Subaşı eleştirilerin hedefi oldu
15:41 Boğaz'ın benzersiz atmosferinde 'Sevgililer Günü' deneyimi
15:37 CZN Burak, mekanında çıkan kavga haberlerini yalanladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 19:33:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tugay Komutanlığı yemekhanesinde alınan numuneler temiz çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]