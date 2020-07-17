TUĞBA ANLAK CİNAYETİNDE MÜŞTEKİLERDEN HAKİM HAKKINDA SUÇ DUYURUSU - Son Dakika

TUĞBA ANLAK CİNAYETİNDE MÜŞTEKİLERDEN HAKİM HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Arnavutköy'de yeni taşınacağı evde temizlik yaptığı sırada 6 yaşındaki kızının yanında erkek arkadaşı tarafından başından vurulan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Tuğba Anlak cinayeti davasında müşteki taraf hakim hakkında adil yargılanma ilkesini ihlal ettiği gerekçesiyle...

Arnavutköy'de yeni taşınacağı evde temizlik yaptığı sırada 6 yaşındaki kızının yanında erkek arkadaşı tarafından başından vurulan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Tuğba Anlak cinayeti davasında müşteki taraf hakim hakkında adil yargılanma ilkesini ihlal ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Tuğba Anlak cinayetine ilişkin 2'si tutuklu 3 sanığın yargılandığı davada mağdur taraf, İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hakan Türkön hakkında adil yargılanma ilkesini ihlal ettiği gerekçesiyle Hakim ve Savcılar Kurulu'na (HSK) suç duyurusunda bulundu.

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MAHKEME BAŞKANINI ŞİKAYET ETTİK

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde mağdur taraf ile Önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği Avukatları basın açıklaması yaptı. Açıklamada konuşan Avukat Sanem Oğuz, geçtiğimiz cuma günü duruşmanın görüldüğünü ifade ederek "Maalesef duruşmada kardeşi öldürülen birine yaşatılmaması gereken şeyler yaşatıldı. Hiçbir şekilde mahkeme başkanı konuşmamıza izin vermedi. Bu söz verilmemesi durumu tarafımızca tutanağa geçirildi. Dün HSK'ya reddi hakim talebinde bulunduk. Mahkeme başkanını konuşmamıza izin vermediği için şikayet ettik." dedi.

MAHKEME BAŞKANI KATİLLE ÇOCUĞU YÜZ YÜZE GETİRDİ

Maktul Anlak'ın 6 yaşındaki kızı Almira'nın sanık ile aynı duruşma salonunda bulundurulduğunu ifade eden Oğuz, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Israrlarımız, itirazlarımız asla kabul edilmedi ve mahkeme başkanı katille çocuğu yüz yüze getirdi. Almira ağlayarak duruşma salonundan çıktı ve katilden korktuğunu söyledi. Tuğba öldürüldü, biz Önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği olarak davanın takipçisi olacağız"

HAKİMİN TUTUMU BENİ DERİNDEN YARALADI

Maktulün ablası Ümmiye Ablak duruşmada sanığa katil dediğini ve mahkeme başkanının kendisini duruşma salonundan çıkardığını dile getirerek şöyle devam etti: "Mahkemede ben sanığa katil dedim diye mahkeme başkanı beni salondan çıkardı. Ben bu adama ne demeliydim, kamera kayıtlarında görüldüğü gibi çocuğunun gözü önünde kardeşimin kafasına sıkıyor. Benim buna ne demem lazım? Elinde tespihler sallamalar, duruşmada çay içmeler, karnım acıktı demeler, duruşma esnasında telefonlar görüşmeler ve bizi ciddiye almamalar… Biz adalet istiyoruz, böyle adalete güvenmiyoruz. Tabi ki duyarlı hakim ve savcılarımız da var kadın cinayetlerine karşı fakat hakimin bu tutumu mağdur taraf olarak beni çok derinden yaralamıştır."

ALMİRA'LAR ANNESİZ KALMASIN

Tüketici Başvuru Merkezi adına destek olmak amacıyla adliye önüne gelen Aydın Ağaoğlu ise "Ben bugün ilk defa kravatsız çıkıyorum medyanın karşısına çünkü; kravat taktığı için, hakimin önünde ellerini birleştirdiği için hafifletici neden bulunup bu katiller dışarı salınmamalı. Emsal olarak bir ceza verilmeli ki yeni Emine Bulut'lar, Tuğba Anlak'lar olmasın. Almira'lar annesiz kalmasın. Bu nedenle mahkeme başkanının durumunu kınıyor ve reddi hakim talebinde bulunan hukukçu dostlarımızı destekliyoruz" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Tuğba Anlak'ın öldürülmesine ilişkin 2'si tutuklu 3 sanığın yargılandığı duruşma 10 Temmuz Cuma günü görülmüştü. Duruşmada söz alan maktulün ablası Ümmüye Anlak, sanığa "Katil" diye bağırınca duruşma salonundan çıkarılmıştı. Duruşmada olaya ilişkin tanık olarak dinlenen Tuğba Anlak'ın 6 yaşındaki kızı Almira K. ise mahkeme başkanının "Korkuyor musun?" sorusuna, "Korkuyorum, annemi öldüren adam burada" şeklinde cevap vermişti. Bunun üzerine de mahkeme başkanı çocuğun duruşma salonundan çıkarılmasına ve ifadesinin sonra alınmasına karar vermişti.

Görüntü dökümü:

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-Basın açıklaması

-Adliyeden genel ve detay görüntü

-ARŞİV


- İstanbul
Arnavutköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 13:44 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TUĞBA ANLAK CİNAYETİNDE MÜŞTEKİLERDEN HAKİM HAKKINDA SUÇ DUYURUSU - Son Dakika
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