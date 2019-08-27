Son Dakika Haberleri: Tuğba Anlak'ı kızının gözleri önünde vuran zanlı kamerada
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Tuğba Anlak'ı kızının gözleri önünde vuran zanlı kamerada

37 dakika önce

Arnavutköy'de evinde temizlik yaparken 6 yaşındaki kızının gözleri önünde Tuğba Anlak'ı vuran şahsın eve geliş ve gidiş görüntüleri ortaya çıktı.

Tuğba Anlak'ı kızının gözleri önünde vuran zanlı kamerada, System.String[]

Arnavutköy'de evinde temizlik yaparken 6 yaşındaki kızının gözleri önünde Tuğba Anlak'ı vuran şahsın eve geliş ve gidiş görüntüleri ortaya çıktı.


Arnavutköy'de 31 Temmuz akşamı 6 yaşındaki kızının gözleri önünde platonik aşık Murat U. tarafından başından vurulan Tuğba Anlak hastanede yaşam mücadelesi verirken, şahısların eve geliş ve gidiş görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, iki kişinin bir araba ile geldiği görülüyor. Daha sonra şahıslardan birinin bir evin balkonundan içeri girdiği görülüyor. İçeriden çıkan şahsın araca binerek kaçtığı görülüyor. - İSTANBUL

Arnavutköy, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:38 Kaynak: İHA
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