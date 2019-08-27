Tuğba Anlak'ı kızının gözleri önünde vuran zanlı kamerada
1 saat önce
- Tuğba Anlak'ı kızının gözleri önünde vuran zanlı kameradaİSTANBUL - Arnavutköy'de evinde temizlik yaparken 6 yaşındaki kızının gözleri önünde Tuğba Anlak'ı vuran şahsın eve geliş ve gidiş görüntüleri ortaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 01:24 Kaynak: İHA
- Tuğba Anlak'ı kızının gözleri önünde vuran zanlı kamerada
İSTANBUL - Arnavutköy'de evinde temizlik yaparken 6 yaşındaki kızının gözleri önünde Tuğba Anlak'ı vuran şahsın eve geliş ve gidiş görüntüleri ortaya çıktı.
Arnavutköy'de 31 Temmuz akşamı 6 yaşındaki kızının gözleri önünde platonik aşık Murat U. tarafından tarafından başından vurulan Tuğba Anlak hastanede yaşam mücadelesi verirken, şahısların eve geliş ve gidiş görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, iki kişinin bir araba ile geldiği görülüyor. Daha sonra şahıslardan biri bir evin balkonundan içeri girdiği görülüyor. İçeriden çıkan şahsın araca binerek kaçtığı görülüyor.
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