TUĞBA ANLAK'IN ERKEK ARKADAŞI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMESİ DAVASINDA MÜTALAA - Son Dakika

TUĞBA ANLAK'IN ERKEK ARKADAŞI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMESİ DAVASINDA MÜTALAA

25.05.2021 15:22

Büşra ÇOBAN / İstanbul, DHA -ARNAVUTKÖY'de yeni taşınacağı evde temizlik yaptığı sırada erkek arkadaşı tarafından silahla başından vurulan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Tuğba Anlak'ın öldürülmesine ilişkin biri tutuklu 3 sanıklı davada, savcı mütalaasını açıkladı.

Büşra ÇOBAN/ İstanbul, DHA -ARNAVUTKÖY'de yeni taşınacağı evde temizlik yaptığı sırada erkek arkadaşı tarafından silahla başından vurulan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Tuğba Anlak'ın öldürülmesine ilişkin biri tutuklu 3 sanıklı davada, savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık Murat Uslu hakkında "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapsini talep etti. Diğer iki sanığın ise beraati talep edildi.

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Murat Uslu Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile getirildi. Şikayetçilerden Tuğba Anlak'ın kardeşi Ümmüye Anlak ile avukatları ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da duruşmada hazır bulundu.

MÜTALAA VERİLDİ

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, sanık Murat Uslu ile maktüle Tuğba Anlak arasında tartışma yaşandığı, sanığın bir el ateş ederek maktüleyi öldürdüğünü ifade etti. Mütalaada, ölüme neden olan mermi çekirdeğinin yerden sekerek isabet ettiği, ardından sanıkların olay yerinden kaçtıkları anlatıldı. Mütalaada, sanık Uslu'nun maktüle karşı "Kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle müebbet hapis cezası istendi. Sanık Uslu'nun "Tehdit" ve "Hakaret" suçlarından ise beraati talep edildi. Diğer sanıklar Mustafa Ünver ve Pelin Altun'un ise "Kasten öldürme" suçundan beraatleri talep edildi.

TAHLİYE TALEBİNE RET

Mütalaaya karşı şikayetçi avukatlarından Hande Gündoğdu, "Savcının kurşunun yerden sekerek geldiği şeklindeki saptamasıyla kasten ölüm şeklindeki vasıflandırması bize göre kendi içinde çelişmektedir. Bu hususun giderilmesini talep ediyoruz" dedi. Sanık avukatlarından Selçuk Oral ise "Merminin yerden sekerek geldiği en baştan sabittir. Sanığın tutuksuz yargılanmasını talep ediyoruz" dedi. Mahkeme, sanık Murat Uslu'nun tutukluluk halinin devamına ve sanık Mustafa Ünver hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılmasına hükmetti. Duruşma, ertelendi.

BASIN AÇIKLAMASI YAPTILAR

Duruşma sonrasında Tuğba Anlak'ın ailesinin avukatları, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği üyeleriyle birlikte basın açıklaması yapıldı. Tuğba Anlak'ın kardeşi Leyla Arslan, "Adalete güvenmek istiyorum. Çocuğuna ben bakıyorum. İki sene oldu. Hala daha aynı şeyler. O tabanca oraya kendi kendine girmiyor. Her şey belli" dedi. İlknur Gültekin ise "Kardeşim öldü, 1,5 yıl oldu, gitti, gelmeyecek. Fakat böyle olursa bu kadın cinayetleri böyle olmaya devam edecek. Üzgünüm, umduğumuz gibi olmadı" diye konuştu.

İDDİANAME

İddianamede, sanık Murat Uslu'nun "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapsi istenirken; "Hakaret" ve "Tehdit" suçlarından 9 aydan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianamede diğer sanıklar Mustafa Ünver ve Pelin Altun'un ise "Kasten öldürmeye iştirak" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

TUĞBA ANLAK'IN ERKEK ARKADAŞI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMESİ DAVASINDA MÜTALAA
TUĞBA ANLAK'IN ERKEK ARKADAŞI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMESİ DAVASINDA MÜTALAA
TUĞBA ANLAK'IN ERKEK ARKADAŞI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMESİ DAVASINDA MÜTALAA
TUĞBA ANLAK'IN ERKEK ARKADAŞI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMESİ DAVASINDA MÜTALAA

Murat Uslu, İstanbul, DHA, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TUĞBA ANLAK'IN ERKEK ARKADAŞI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMESİ DAVASINDA MÜTALAA - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray'da İbrahim Özdemir başkan adayı oldu Galatasaray'da İbrahim Özdemir başkan adayı oldu Son Dakika! Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu Son Dakika! Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu FIFA, genç hocaları yetiştirmesi için Fatih Terim'e teklif yaptı FIFA, genç hocaları yetiştirmesi için Fatih Terim'e teklif yaptı Cinsiyet değiştiren oyuncu Elliot Page, ilk kez mayolu fotoğrafını paylaştı Cinsiyet değiştiren oyuncu Elliot Page, ilk kez mayolu fotoğrafını paylaştı İstanbul'un göbeğinde denize attığı inşaat işçisinin ölümünü izlemişti! O anlar görüntülendi İstanbul'un göbeğinde denize attığı inşaat işçisinin ölümünü izlemişti! O anlar görüntülendi Beşiktaş'ın istediği kaleci Tomas Vaclik, Sevilla'dan ayrıldı Beşiktaş'ın istediği kaleci Tomas Vaclik, Sevilla'dan ayrıldı Jigolo olup kolay yoldan para kazanmak isterken, varını yoğunu kaybetti Jigolo olup kolay yoldan para kazanmak isterken, varını yoğunu kaybetti Parkta iki kişi bıçaklı ve silahlı kavgaya tutuşurken, sesleri duyanlar çocuklarını alıp kaçtı Parkta iki kişi bıçaklı ve silahlı kavgaya tutuşurken, sesleri duyanlar çocuklarını alıp kaçtı

Son Dakika Haberleri
16:22 Aracında yarı çıplak bulundu, sıcak havayı bahane etti
16:12 Galatasaray'da İbrahim Özdemir başkan adayı oldu
16:06 Kendisine küfür içerikli mesajlar gönderilen Sude Yalçınkaya patladı: Ağzınızı yırtarım
16:05 Son Dakika! Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu
15:41 FIFA, genç hocaları yetiştirmesi için Fatih Terim'e teklif yaptı
15:20 Atilla Peker ve yanındaki kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
15:10 Sıla ve İlker Kaleli, romantik kareleriyle aşklarını ilan etti
15:07 Beşiktaş'ın istediği kaleci Tomas Vaclik, Sevilla'dan ayrıldı
14:56 Başarılı oyuncu İlker Ayrık, Seksenler dizisine geri dönüyor
14:51 Tokkal çiftini ve 4 yaşındaki çocuklarını öldüren zanlı, 3 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı
Aracında yarı çıplak bulundu, sıcak havayı bahane etti Aracında yarı çıplak bulundu, sıcak havayı bahane etti         
16:23
Kendisine küfür içerikli mesajlar gönderilen Sude Yalçınkaya patladı: Ağzınızı yırtarım Kendisine küfür içerikli mesajlar gönderilen Sude Yalçınkaya patladı: Ağzınızı yırtarım         
16:06
Yaşlı kadının yüzmek için girdiği denizden, cansız bedeni çıktı! Yaşlı kadının yüzmek için girdiği denizden, cansız bedeni çıktı!         
15:49
Oyuncular Sermiyan Midyat ve Sevcan Yaşar'ın şiddet davasında iki isme de para cezası verildi Oyuncular Sermiyan Midyat ve Sevcan Yaşar'ın şiddet davasında iki isme de para cezası verildi         
15:35
Atilla Peker ve yanındaki kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Atilla Peker ve yanındaki kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı         
15:21
Sıla ve İlker Kaleli, romantik kareleriyle aşklarını ilan etti Sıla ve İlker Kaleli, romantik kareleriyle aşklarını ilan etti         
15:10
Başarılı oyuncu İlker Ayrık, Seksenler dizisine geri dönüyor Başarılı oyuncu İlker Ayrık, Seksenler dizisine geri dönüyor         
14:56
Sevgilisinin evli olduğunu öğrenince ayrılmak isteyen genç kadın ensesinden vuruldu Sevgilisinin evli olduğunu öğrenince ayrılmak isteyen genç kadın ensesinden vuruldu         
14:01
Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bahçeli'ye teşekkür etti: Müteşekkiriz Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bahçeli'ye teşekkür etti: Müteşekkiriz         
13:55
Ekrem İmamoğlu'nu protesto etmek isteyen bir grup makam aracına saldırdı! Saldırıda bir kadın yaralandı Ekrem İmamoğlu'nu protesto etmek isteyen bir grup makam aracına saldırdı! Saldırıda bir kadın yaralandı         
13:54
Başakşehir Belediyesi'nde görevli bir personel, ihtiyaç sahipleri ve Gençliğe Hitabe ile dalga geçti Başakşehir Belediyesi'nde görevli bir personel, ihtiyaç sahipleri ve Gençliğe Hitabe ile dalga geçti         
13:51
Koronavirüs sebebiyle diyabet hastası olan 14 yaşındaki çocuk doktorunu da şaşırttı: Tıp literatürüne geçecek Koronavirüs sebebiyle diyabet hastası olan 14 yaşındaki çocuk doktorunu da şaşırttı: Tıp literatürüne geçecek         
13:16
Elon Musk'tan kripto paralarda ibreyi terse çeviren paylaşım Elon Musk'tan kripto paralarda ibreyi terse çeviren paylaşım         
13:06
Bakan Soylu'nun katıldığı program Twitter'da gündem oldu: Veyis sorar mısın, bir yağmur damlası olsa nereye düşmek ister? Bakan Soylu'nun katıldığı program Twitter'da gündem oldu: Veyis sorar mısın, bir yağmur damlası olsa nereye düşmek ister?         
11:56
Süleyman Soylu'nun sözlerine, Sedat Peker Twitter'dan cevap verdi Süleyman Soylu'nun sözlerine, Sedat Peker Twitter'dan cevap verdi         
09:25
5 milyon kişiyi ilgilendiren paketi, AK Parti Meclis'e sundu! Öğrenim kredisi borçları yapılandırılıyor 5 milyon kişiyi ilgilendiren paketi, AK Parti Meclis'e sundu! Öğrenim kredisi borçları yapılandırılıyor         
09:12
Sedat Peker'in tecavüz iddiasını gündeme getiren Bakan Soylu'ya soruldu: O zaman miting yapmasına neden izin verildi? Sedat Peker'in tecavüz iddiasını gündeme getiren Bakan Soylu'ya soruldu: O zaman miting yapmasına neden izin verildi?         
22:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2021 16:29:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TUĞBA ANLAK'IN ERKEK ARKADAŞI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMESİ DAVASINDA MÜTALAA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement