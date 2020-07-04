Tuğba Coşkun'un başı sapığıyla belada: Benim olmazsan kalbini sökerim! - Son Dakika

Tuğba Coşkun'un başı sapığıyla belada: Benim olmazsan kalbini sökerim!

Evini gözetleyerek günlerce takip eden bir kişi, 'Benim olmazsan seni öldürürüm, bacaklarını kırar, kalbini sökerim' diye mesaj attı.

Evini gözetleyerek günlerce takip eden bir kişi, 'Benim olmazsan seni öldürürüm, bacaklarını kırar, kalbini sökerim' diye mesaj attı.

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Günaydın'da yer alan habere göre; Coşkun'un şikayeti üzerine kimliği tespit edilen Mehmet İ. hakkında soruşturma başlatıldı.

MEHMET İ., ifadesinde Coşkun'un sosyal medyadaki paylaşımlarından evini tespit edip kendisini takip ettiğini itiraf etti.

"Mesajlardan sonra bana ilgi gösterir sandım. Tehdit etmem aptallıktı, özür diliyorum" diyen Memet İ. 'tehdit ve kişilerin huzurunu bozma' suçundan iki yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 14:09 

Son Dakika Magazin Tuğba Coşkun'un başı sapığıyla belada: Benim olmazsan kalbini sökerim! - Son Dakika Magazin
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