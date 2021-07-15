Üye Girişi
Tuğba Demir ALGSPOR'a döndü - Son Dakika

Tuğba Demir ALGSPOR'a döndü

15 Temmuz 2021 Perşembe 10:06
Tuğba Demir ALGSPOR'a döndü, System.String[]

T. Kadınlar 1. Ligi ekiplerinden Gaziantep ALGSPOR, altyapısından yetişen ve son olarak Beykent Kadın Futbol takımında forma giyen kaleci Tuğba Demir, yuvasına geri döndü.

T. Kadınlar 1. Ligi ekiplerinden Gaziantep ALGSPOR, altyapısından yetişen ve son olarak Beykent Kadın Futbol takımında forma giyen kaleci Tuğba Demir, yuvasına geri döndü.

Altyapıya önem veren ve özellikle Gaziantepli genç kızların sporla buluşması için büyük çaba sarf eden Gaziantep ALGSPOR, bu anlamda eski kalecisi Tuğba Demir'i kadrosuna dahil etti. A takım kadrosunda Gaziantepli oyunculara da yer veren sarı-grili takım başarılı file bekçisi ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Altyapısından yetiştiği takıma döndüğü için mutlu olduğunu dile getiren Tuğba Demir, ALGSPOR'un başarısı için sahada mücadele vereceğini ve Gaziantepli genç sporculara örnek olacağının sözünü verdi.

Gaziantep'te kadın futbolunun ayakta kalması adına önemli bir mücadele veren ALGSPOR Kulübü Başkanı Ali Gözcü, hedeflerinin Gaziantepli sporcu sayısını çoğaltıp A takım kadrosuna almak olduğunu söyledi.

Gözcü; "İlk günden bu yana kadınlar ligi takımları içerisinde altyapıya çok önem veren bir kulübüz. Bu bağlamda daha önce altyapımızdan yetişen ve bazı kulüplerde forma giyen Tuğba Demir ile anlaştık. Hedef önümüzdeki yıllarda A takımda Gaziantepli sayısını çoğaltmak. Yetenekli sporcuları kadromuza katarak takımımızı daha üst sıralara taşımaya hedefliyoruz. Altyapıya büyük önem vererek genç kızlarımızın önünü açmak istiyoruz ve bu vesile ile yeniden ailemize dönen Tuğba Demir'e başarılar diliyorum" dedi. - GAZİANTEP

Tuğba Demir ALGSPOR'a döndü

Gaziantep, Beykent, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Tuğba Demir ALGSPOR'a döndü - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Erdoğan'ın imzasıyla, puro ve sigarillo gibi ürünlerin ÖTV oranları yüzde 45 olarak belirlendi 10:23 Erdoğan'ın imzasıyla, puro ve sigarillo gibi ürünlerin ÖTV oranları yüzde 45 olarak belirlendi Hadise ile aşk yaşadığı öne sürülen Mehmet Dinçerler: Ben konuşamam istediğinizi yazın 10:18 Hadise ile aşk yaşadığı öne sürülen Mehmet Dinçerler: Ben konuşamam istediğinizi yazın Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'nun 194 gün sonra görevden alınması sosyal medyada bomba etkisi yarattı 10:05 Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'nun 194 gün sonra görevden alınması sosyal medyada bomba etkisi yarattı
15 Temmuz'un en genç gazisi konuştu: Daha 14 yaşında bir kız çocuğuyla baş edemezken, bu ülkeyi ele geçirmeyi nasıl düşündüler? 09:59 15 Temmuz'un en genç gazisi konuştu: Daha 14 yaşında bir kız çocuğuyla baş edemezken, bu ülkeyi ele geçirmeyi nasıl düşündüler? Kayısı bahçesinde dehşet! Tüfekle vurulan genç kız hayatını kaybetti 01:04 Kayısı bahçesinde dehşet! Tüfekle vurulan genç kız hayatını kaybetti Adı Merve Dizdar'la yasak aşk iddiasına karışan Uğur Uzunel sessizliğini bozdu: İhanet kesinlikle yok 00:07 Adı Merve Dizdar'la yasak aşk iddiasına karışan Uğur Uzunel sessizliğini bozdu: İhanet kesinlikle yok
00:07 "Aşk yok" diyen Çağla Şıkel, Kaan Yıldırım konusunda Hadise'nin yaptığını yaptı Beşiktaş'tan görülmemiş hata! Yanlışlıkla Kenan Karaman transferini açıkladılar 20:07 Beşiktaş'tan görülmemiş hata! Yanlışlıkla Kenan Karaman transferini açıkladılar

Son Dakika Haberleri
10:23 Erdoğan'ın imzasıyla, puro ve sigarillo gibi ürünlerin ÖTV oranları yüzde 45 olarak belirlendi
10:21 Hasarın seviyesi gün ağarınca belli oldu! Rize'deki sel felaketinde: 2 kişi oldu, 6 kişi kayıp
10:18 Hadise ile aşk yaşadığı öne sürülen Mehmet Dinçerler: Ben konuşamam istediğinizi yazın
10:13 R.Madrid Başkanı Perez'den olay sözler: Ronaldo gerçek bir salak ve embesil
10:09 TEM Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 2'si polis 3 yaralı
10:04 Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'nun 194 gün sonra görevden alınması sosyal medyada bomba etkisi yarattı
10:03 Melih Bulu görevden alındı! "Peki bundan şeyin haberi var mı? Mesela benim" sözleriyle haberi yalanlamıştı
09:58 15 Temmuz'un en genç gazisi konuştu: Daha 14 yaşında bir kız çocuğuyla baş edemezken, bu ülkeyi ele geçirmeyi nasıl düşündüler?
09:56 15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal Bisiklet Yol Yarışı başladı
09:55 Spor dünyasının devleri 15 Temmuz'da tek yürek oldu
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, görevden alındı Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, görevden alındı         
10:24
Hasarın seviyesi gün ağarınca belli oldu! Rize'deki sel felaketinde: 2 kişi oldu, 6 kişi kayıp Hasarın seviyesi gün ağarınca belli oldu! Rize'deki sel felaketinde: 2 kişi oldu, 6 kişi kayıp         
10:22
R.Madrid Başkanı Perez'den olay sözler: Ronaldo gerçek bir salak ve embesil R.Madrid Başkanı Perez'den olay sözler: Ronaldo gerçek bir salak ve embesil         
10:14
Melih Bulu görevden alındı! Melih Bulu görevden alındı! "Peki bundan şeyin haberi var mı? Mesela benim" sözleriyle haberi yalanlamıştı         
10:03
Bir gelenek olarak dünyaevine giren damada 3 saat boyunca eziyet çektirdiler Bir gelenek olarak dünyaevine giren damada 3 saat boyunca eziyet çektirdiler         
01:40
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, uzun aradan sonra 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'ya kavuştu Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, uzun aradan sonra 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'ya kavuştu         
00:23
Nur Fettahoğlu'nun siyah mayolu pozu, hayranlarından tam not aldı Nur Fettahoğlu'nun siyah mayolu pozu, hayranlarından tam not aldı         
00:07
Arkadaşının evinde ölü bulunan Öykü'nün, 13 yaşındayken cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı Arkadaşının evinde ölü bulunan Öykü'nün, 13 yaşındayken cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı         
23:04
Serra Arıtürk ile samimi pozları gündem olan Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'den imalı paylaşım Serra Arıtürk ile samimi pozları gündem olan Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'den imalı paylaşım         
19:25
Aslıhan-Arda Turan çiftinin lüks villası görenleri büyüledi! İçinde yok yok Aslıhan-Arda Turan çiftinin lüks villası görenleri büyüledi! İçinde yok yok         
19:03
Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin ifadesi ortaya çıktı: Bir komiserle gönül ilişkim vardı, rahatsızlık vermedim Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin ifadesi ortaya çıktı: Bir komiserle gönül ilişkim vardı, rahatsızlık vermedim         
18:49
Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı         
17:47
Bankalarda peş peşe çöküş! Akbank'tan sonra Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü Bankalarda peş peşe çöküş! Akbank'tan sonra Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü         
15:55
Yılda 300 gün uyuyan adam dünyanın gündemine oturdu! Ailesi tarafından uykusunda yıkanıp besleniyor Yılda 300 gün uyuyan adam dünyanın gündemine oturdu! Ailesi tarafından uykusunda yıkanıp besleniyor         
14:55
Evinde kendini asarak yaşamına son verdi! Geriye veda notundaki sözleri kaldı: Ben artık dayanamıyorum Evinde kendini asarak yaşamına son verdi! Geriye veda notundaki sözleri kaldı: Ben artık dayanamıyorum         
14:45
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınlarla cinsel birliktelik yaşayan sahte hocanın cezası ertelendi Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınlarla cinsel birliktelik yaşayan sahte hocanın cezası ertelendi         
13:01
Hadise'nin yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler'in gençlik fotoğrafı olay oldu Hadise'nin yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler'in gençlik fotoğrafı olay oldu         
12:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2021 10:30:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tuğba Demir ALGSPOR'a döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement