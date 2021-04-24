Tuğba Ekinci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak istemedi! Sebebi ise epey ilginç - Son Dakika

Tuğba Ekinci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak istemedi! Sebebi ise epey ilginç

24.04.2021 09:46
Tuğba Ekinci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak istemedi! Sebebi ise epey ilginç, System.String[]

'O Şimdi Asker' şarkısıyla yıllardır adından söz ettiren Tuğba Ekinci, 23 Nisan'da dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Çocuk Bayramı'nı kutlamadığını söyleyen Ekinci, "TikTok'ta gördüğüm gençler, beni gelecekte şüpheye götürdüğü için kutlama yapmıyorum" dedi.

Birçok şarkısı bulunan ve farklı tarzıyla da gündeme gelen ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'den şaşırtıcı açıklamalar geldi. Bu açıklamaların odağında da 23 Nisan vardı. Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, sosyal medya üzerinden 23 Nisan'la ilgili soru yağmuruna tutuldu.

"GENÇLERİN HALİ HARAP"

Ekinci, "23 Nisan'ı neden kutlamadınız?" sorusuna sosyal medya üzerinden cevap vererek "Uzun zamandır TikTok'ta gördüğüm gençler, beni gelecekte şüpheye götürdüğü için kutlama yapmak içimden gelmiyor. Gençlerin hali harap!" dedi.

Tuğba Ekinci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamayı reddetti! Sebebi ise epey ilginç

HEM BEĞENİ HEM TEPKİ ALDI

Bu açıklamayı yaptıktan sonra ünlü şarkıcıya birçok yorum geldi. Çoğu kişi Ekinci'nin yaptığı açıklamayı haklı bulup beğenirken, kimi takipçiler de bu açıklamada genelleme yaptığından dolayı tepki gösterdi.

Tuğba Ekinci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak istemedi! Sebebi ise epey ilginç

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Tuğba Ekinci, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tuğba Ekinci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak istemedi! Sebebi ise epey ilginç - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

MHP'li Saffet Sancaklı, oğlunun Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ortağı olduğu iddialarını yalanladı MHP'li Saffet Sancaklı, oğlunun Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ortağı olduğu iddialarını yalanladı Engelli kardeşini bıçaklayıp, hiçbir şey olmamış gibi başında sigara içti Engelli kardeşini bıçaklayıp, hiçbir şey olmamış gibi başında sigara içti Yatırımcıları tarafından evi basılan VeBitcoin kurucusu İlker Baş gözaltına alındı Yatırımcıları tarafından evi basılan VeBitcoin kurucusu İlker Baş gözaltına alındı VeBitcoin kurucusu İlker Baş'ın bahis bayisi sahibi olduğu ortaya çıktı VeBitcoin kurucusu İlker Baş'ın bahis bayisi sahibi olduğu ortaya çıktı 2 milyar dolarlık vurgunla ortadan kaybolan Faruk Fatih Özer'in Sedat Peker ile bağlantılı olduğu iddia edildi 2 milyar dolarlık vurgunla ortadan kaybolan Faruk Fatih Özer'in Sedat Peker ile bağlantılı olduğu iddia edildi Yasak aşk iddialarıyla başı dertte olan Hadise, O Ses'teki jüri koltuğundan ayrıldı Yasak aşk iddialarıyla başı dertte olan Hadise, O Ses'teki jüri koltuğundan ayrıldı Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam'ın sevgilisi tanıdık çıktı Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam'ın sevgilisi tanıdık çıktı Şiddet gördüğü eski sevgilisinden tehditler alan Yasemin, korkudan otomobilde yaşıyor Şiddet gördüğü eski sevgilisinden tehditler alan Yasemin, korkudan otomobilde yaşıyor

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Milyonlarca emekli heyecanla bekliyor! İkramiye zammı için masada üç alternatif var Milyonlarca emekli heyecanla bekliyor! İkramiye zammı için masada üç alternatif var         
09:27
Biden daha ilk görüşmede niyetini belli etmiş! Erdoğan'a Biden daha ilk görüşmede niyetini belli etmiş! Erdoğan'a "Ermeni soykırımını tanımayı düşündüğünü" söylemiş         
08:11
400 bin kişiyi dolandıran Özer, 2 milyar doları nasıl çaldı? Paranın akıbeti şirketin inisiyatifine bırakılmış 400 bin kişiyi dolandıran Özer, 2 milyar doları nasıl çaldı? Paranın akıbeti şirketin inisiyatifine bırakılmış         
07:31
İshal şikayetiyle veterinere götürülen buzağılarda koronavirüs çıktı! Hayvanını bırakıp kaçan bile var İshal şikayetiyle veterinere götürülen buzağılarda koronavirüs çıktı! Hayvanını bırakıp kaçan bile var         
01:01
Kansere yakalanan genç oyuncu Arif Güloğlu, tedaviye olumlu yanıt verdi Kansere yakalanan genç oyuncu Arif Güloğlu, tedaviye olumlu yanıt verdi         
23:02
Kumarhanede çalışan 37 yaşındaki ABD'li kadından çırılçıplak kaya tırmanışı Kumarhanede çalışan 37 yaşındaki ABD'li kadından çırılçıplak kaya tırmanışı         
21:27
Mide bulandıran ilişki! ABD'li genç kadın, nişanlısının 61 yaşındaki babasından çocuk yaptı Mide bulandıran ilişki! ABD'li genç kadın, nişanlısının 61 yaşındaki babasından çocuk yaptı         
16:07
MHP'li Saffet Sancaklı'nın oğlu, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ortağı çıktı MHP'li Saffet Sancaklı'nın oğlu, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ortağı çıktı         
15:24
Gelinini ve birlikte yakaladığı şahsı öldüren kayınpederin ifadesi ortaya çıktı: İçeriden sesler geliyordu Gelinini ve birlikte yakaladığı şahsı öldüren kayınpederin ifadesi ortaya çıktı: İçeriden sesler geliyordu         
14:24
İmamoğlu, özensiz tören yapılmasına kızıp İl Milli Eğitim Müdürü'ne patladı: Zavallı, paran yoksa büyükşehirden iste İmamoğlu, özensiz tören yapılmasına kızıp İl Milli Eğitim Müdürü'ne patladı: Zavallı, paran yoksa büyükşehirden iste         
14:00
Bir ailenin yok olduğu kazada, uyuşturucu testinin yapılacağı idrar örneğinin döküldüğü ortaya çıktı Bir ailenin yok olduğu kazada, uyuşturucu testinin yapılacağı idrar örneğinin döküldüğü ortaya çıktı         
13:29
Emre Belözoğlu, saha kenarında Aykut Kocaman'la ne konuştuğunu anlattı Emre Belözoğlu, saha kenarında Aykut Kocaman'la ne konuştuğunu anlattı         
12:52
Videoları internete düştü! Kripto Tosuncuk, sosyal medya fenomeni ile gününü gün etmiş Videoları internete düştü! Kripto Tosuncuk, sosyal medya fenomeni ile gününü gün etmiş         
11:37
Gülben Ergen de kripto para mağduru: Tepetaklak olduk Gülben Ergen de kripto para mağduru: Tepetaklak olduk         
09:56
Ankara'da hareketli gece! Karantinada olması gereken kişi bar baskınında yakayı ele verdi Ankara'da hareketli gece! Karantinada olması gereken kişi bar baskınında yakayı ele verdi         
09:39
Taksicinin arkadaşı, kağıt gibi ezilen aracı görünce telefonu atıp ağlamaya başladı Taksicinin arkadaşı, kağıt gibi ezilen aracı görünce telefonu atıp ağlamaya başladı         
08:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2021 09:59:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tuğba Ekinci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak istemedi! Sebebi ise epey ilginç - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei