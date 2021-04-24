Birçok şarkısı bulunan ve farklı tarzıyla da gündeme gelen ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'den şaşırtıcı açıklamalar geldi. Bu açıklamaların odağında da 23 Nisan vardı. Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, sosyal medya üzerinden 23 Nisan'la ilgili soru yağmuruna tutuldu.
Ekinci, "23 Nisan'ı neden kutlamadınız?" sorusuna sosyal medya üzerinden cevap vererek "Uzun zamandır TikTok'ta gördüğüm gençler, beni gelecekte şüpheye götürdüğü için kutlama yapmak içimden gelmiyor. Gençlerin hali harap!" dedi.
Bu açıklamayı yaptıktan sonra ünlü şarkıcıya birçok yorum geldi. Çoğu kişi Ekinci'nin yaptığı açıklamayı haklı bulup beğenirken, kimi takipçiler de bu açıklamada genelleme yaptığından dolayı tepki gösterdi.
Son Dakika › Magazin › Tuğba Ekinci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak istemedi! Sebebi ise epey ilginç - Son Dakika Magazin