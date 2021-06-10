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Tuğba Ekinci annesiyle pozlarını paylaştı! Görenler benzerliğe inanamadı - Son Dakika

Tuğba Ekinci annesiyle pozlarını paylaştı! Görenler benzerliğe inanamadı

10.06.2021 14:32

Sosyal medyayı sıklıkla kullanan ünlülerimizden Tuğba Ekinci, son paylaşımını annesiyle yan yana olduğu fotoğraflarla yaptı. Ekinci'nin annesi Havva Ekinci ile olan fotoğraflarını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Anne kızın benzerliği şaşkınlık yarattı.

Instagram'da 108 bin takipçisi bulunan şarkıcı Tuğba Ekinci, her halini paylaşmaya devam ediyor. 44 yaşındaki şarkıcı son olarak annesiyle pozlarını yayınladı.

"ANNENİZ BABANIZ YANINIZDAYSA CENNETİ MERAK ETMEYİN"

Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı'ya sitem eden Erkan Petekkaya'ya gösterdiği tepkiyle gündem olan Tuğba Ekinci, annesiyle buluştu. Instagram hesabından annesiyle fotoğrafını paylaşan şarkıcı, "Anneniz ya da babanız yanınızdaysa, cenneti merak etmenize gerek yok" notunu ekledi.

Tuğba Ekinci annesiyle pozlarını paylaştı! Benzerliği görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Daha sonra annesinin kendisine yemek yedirdiği anları paylaşan Ekinci, "Canım annem gülüm benim" dedi.

Tuğba Ekinci annesiyle pozlarını paylaştı! Benzerliği görenler şaşkınlığını gizleyemedi

ERKAN PETEKKAYA'YA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Kırmızı Oda'da rol alan Erkan Petekkaya, TV8'de yayınlanan müzik töreninde Kerimcan Durmaz'a ödül verildiğini görünce Acun Ilıcalı'ya "Senin kanalında olmaktan utanıyorum" diyerek sitem etmişti. Petekkaya'nın paylaşımlarına sinirlenen Tuğba Ekinci de "Lan dümbük hayırdır sen ilk defa mı ağır abi rolü aldın, etkisinde mi kaldın? Çık rolünden sana ne lan Kerimcan'dan Acun'dan TV8'den. Sen önce melek gibi karına sadık ol kendi hayatına bak! Adamsan aç telefon söyle hayırdır klavyeden ahlak kesmeler" diyerek tepki göstermişti.

Tuğba Ekinci annesiyle pozlarını paylaştı! Görenler benzerliğe inanamadı
Tuğba Ekinci, Acun Ilıcalı için "Senin kanalında olduğum için utanıyorum" diyen Erkan Petekkaya'ya öfke kustu

Erkan Petekkaya, Acun Ilıcalı, Tuğba Ekinci, Ekinci, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tuğba Ekinci annesiyle pozlarını paylaştı! Görenler benzerliğe inanamadı - Son Dakika Magazin


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