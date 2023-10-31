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Tuğba Ekinci'den skandal sözler: Kadın kuyruk sallamazsa erkek bir şey yapmaz - Son Dakika

Tuğba Ekinci'den skandal sözler: Kadın kuyruk sallamazsa erkek bir şey yapmaz

Son Güncelleme: 31.10.2023 13:47

Tuğba Ekinci'nin katıldığı canlı yayında "Kadınlar nerede, nasıl giyineceklerini bilmedikleri için başlarına böyle şeyler geliyor. Kadın kuyruk sallamazsa erkek bir şey yapmaz" demesi seyircileri çileden çıkardı. Ekinci için "Bu nasıl bir konuşma ve uslüp" yorumları yapıldı.

Paylaşımları ve söylemleriyle gündemden düşmeyen Tuğba Ekinci, katıldığı 2. Sayfa programında hemcinslerini hedef aldı. Kadınların nasıl giyilmesi gerektiğini bilmediğini söyleyen Ekinci, "Kadın kuyruk sallamazsa erkek bir şey yapmaz" dedi. Sözlerinden dolayı sosyal medyanın gündemine oturan Ekinci linç ediliyor.

"KADINLAR, ERKEKLERİ TUZAĞA DÜŞÜRÜYOR"

Canlı yayında Türk erkekleri ve kadınları hakkında çarpıcı açıklamalar yapan Tuğba Ekinci, şu ifadeleri kullandı: "Sokaktaki sapık hariç Türk erkeğine kadınlar o pozisyonu açmasa bir şey yapmaz. Dünyanın bütün erkekleri o kalitesizliktedir ama Türk erkeği değildir. Türk erkeklerine pozisyon vermezsen yapmaz. Duruşla ilgili bu. Kadınlarımız gülücük atıyor. Türk erkekleri tuzağa düşürülüyor. Ozan Güven ve Ahmet Kural'ı haklı görüyorum. Bunu kadınlar yapıyor. Bunlar kaliteli erkeklerin yapacağı işler değil. Ben kadınların kuyruk salladığını düşünüyorum. Bize niye yapılmıyor? Ben binlerce yerde sahne aldım.

Tuğba Ekinci'den skandal sözler: Kadın kuyruk sallamazsa erkek bir şey yapmaz

"ÇOĞU KADIN KUYRUK SALLIYOR"

"Ben bu Türkiye'nin en güzel kadınlarından biriyim bana niye kimse el kaldırmadı? Hırs yapmadığım sürece iki gözümü de çıkarsalar ben kamuoyuyla paylaşmam. Ben zaten dik duruşu olan bir kadınım. Halk beni dobralığımla tanır. Ben helal süt emmiş erkekten bahsediyorum. O erkekler hiçbir kadına laf atmaz, yan gözle bakmaz. Bunlar kadınların müsaade etmesiyle olur. Çoğu kadın kuyruk sallıyor sonra 'yapmadım' diyor. Ben yoldaki sapıktan, hapishane kaçkınından bahsetmiyorum."

Tuğba Ekinci'den skandal sözler: Kadın kuyruk sallamazsa erkek bir şey yapmaz

"TÜRK ERKEKLERİ, KADINLARDAN DAHA NAMUSLU"

Metroya da askıyla binmesinler böyle bir ülkede. Askılı sütyenlerle binmesinler. Ben bu yaşta öyle binmiyorum, yürümüyorum. Eğitim seviyesi karışık olan toplumlarda, metroda mini etek, askılı giyinilmez. Eğitim seviyesi yok hayatım. Adam köyde sağa sola bakma diyerek büyütülüyor sonra da İstanbul'a geliyor. Hormon seviyesi tavan olan bir adamın gözü de aklı da kayar. Türk kızı asla kibar erkekten hoşlanmıyor. 'Bunu sokakta döverler' diyor. Kaba adamı seviyor ondan sonra başına bir şey geldiğinde konuşuyor. Genç kızlarımıza sesleniyorum; toplu taşımadaki kıyafetlerinize dikkat edin, geç saatte tenha yoldan yürüyecekseniz abiniz ya da babanız sizi karşılasın. Burası daha o kadar gelişmiş bir ülke değil. Ben kadın düşmanı değilim. Kadınlar keşke benim duruşumu örnek alsalar. Alsalar ne dayak yerler ne de başlarına bir şey gelir. Bazı kadınlar nerede nasıl giymeleri gerektiğini bilmediği için başlarına böyle şeyler geliyor. Türk erkekleri namuslu, kadınlardan daha namuslu."

Tuğba Ekinci'nin sözlerini desteklemeyen sunucular ise araya girerek "Yanlış mesajlar veriyorsun. Türk erkekleri için nasıl genelleme yapabilirsin sen" dedi.

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Son Dakika Kadın Tuğba Ekinci'den skandal sözler: Kadın kuyruk sallamazsa erkek bir şey yapmaz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tuğba Ekinci'den skandal sözler: Kadın kuyruk sallamazsa erkek bir şey yapmaz - Son Dakika
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