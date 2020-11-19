Tuğba Ekinci, genç sunucuyla aşk yaşadığı konuşulan Cem Yılmaz'a öfke kustu: Şımartmayın yaşlanmış insanları

Serenay Sarıkaya ile yollarını ayıran Cem Yılmaz'ın TV8'in sunucusu Saadet Özsırkıntı ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Yılmaz'ın gösterisine gittiği ve kulisinde ünlü komedyen ile bir araya geldiği öne sürülen Özsırkıntı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile çıkan haberleri yalanlamıştı.

AŞK HABERLERİNİ YALANLAMIŞTI

Aşk haberlerinin yayılmasının ardından Instagram hesabından yalanlama metni paylaşan Özsırkıntı "Her selamlaştığım aşka evrilmesin. Lütfen, sizden ricamdır; yanlış veya yalan bilgilerle gündem yaratılmasın" ifadelerini kullanmıştı. Cem Yılmaz ise özel hayatıyla ilgili soruları yanıtsız bırakmıştı.

"ŞIMARTMAYIN YAŞLANMIŞ İNSANLARI"

Günler önce çıkan haberleri yeni gören şarkıcı Tuğba Ekinci, Instagram hesabından Yılmaz ve Özsırkıntı'nın fotoğrafını paylaşarak ünlü komedyeni hedef aldı. Yılmaz paylaşımında "Valla aşk olsun bu kız da bu adama bakarsa Serenay gibi yuh yani o zamanda demiştim. Şımartmayın şöyle yaşlanmış insanları iki şöhreti var diye herkes yerini bilsin ya bu ne hovardalık kardeşim yuh bu kızlara" dedi.

"DÜNYADA ERKEK KALMASA GİDERİ YOK"

Tuğba Ekinci daha önce de Cem Yılmaz hakkında "Güzelim kadınlar bunun neyine giderler. Her yeri zeki olsa ne olur, yüzü alkolden bakımsız kırmızı turşu olmuş. Dünyada erkek kalmasa gideri yok" demişti.