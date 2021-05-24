Tuğba Ekinci, pilot sevgilisinden ayrıldı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ve göndermelerle sık sık gündeme gelen şarkıcı Tuğba Ekinci, bir süredir pilot Berk Fenercioğlu ile aşk yaşıyordu. Ancak Ekinci'nin kendisine sık sık hediye alan sevgilisiyle yollarını ayırdı.

"YOL ARKADAŞIMLA YOLLARI AYIRDIK"

Ayrılık haberini Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşımla duyuran Tuğba Ekinci, "Sevgili yol arkadaşımla yollarımızı ayırmayı tercih ettik. Bu konu hakkında başka bir şey yok söyleyebileceğim" ifadelerini kullandı.

"AYRILIRSAK ALDIĞI YÜZÜKLERİ GERİ VERMEM"

Geçtiğimiz aylarda kendisini görüntüleyen basın mensuplarına sevgilisinin kendisine aldığı tektaş yüzüklerden bahseden şarkıcı, "Yedi taşın önüne tektaş aldı. Bir tane de beştaş taktı. Annesinde de aynı mücevherler var. Bunlar çok bonkörler ama 'Benden ayrılırsan geri vermem, bilesin' dedim" ifadelerini kullanmıştı.