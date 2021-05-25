Tuğba Ekinci, pilot sevgilisinden ayrıldıktan sonra dekolteli karelerini paylaştı

Sosyal medyayı aktif kullanan Tuğba Ekinci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sevgili yol arkadaşımla yollarımızı ayırmayı tercih ettik. Bu konu hakkında başka bir şey yok söyleyebileceğim" açıklaması yaparak Fenercioğlu ile ayrıldıklarını duyurmuştu. Ekinci'den bu ayrılığın ardından yeni bir hamle geldi.

GÖĞÜS DEKOLTELİ POZLARINI PAYLAŞTI

Ekinci ayrılık açıklamasının ardından nispet yapar gibi cesur pozlarını paylaştı. Hayranlarına bikinili ve derin göğüs dekolteli pozlarını sunan Ekinci'nin fit görüntüsüne beğeni yağdı.

İşte Tuğba Ekinci'nin cesur pozları...