Tuğba Ekinci, pilot sevgilisinden ayrıldıktan sonra dekolteli karelerini paylaştı - Son Dakika

Tuğba Ekinci, pilot sevgilisinden ayrıldıktan sonra dekolteli karelerini paylaştı

25.05.2021 10:57
Tuğba Ekinci, pilot sevgilisinden ayrıldıktan sonra dekolteli karelerini paylaştı, System.String[]

Şarkıcı Tuğba Ekinci, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla pilot sevgilisi Berk Fenercioğlu ile yaşadıkları aşkı noktaladıklarını duyurmuştu. Ayrılık açıklamasının ardından nispet yapar gibi sosyal medya hesabından cesur pozlarını paylaşan Ekinci, adeta Instagram'ı salladı.

Sosyal medyayı aktif kullanan Tuğba Ekinci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sevgili yol arkadaşımla yollarımızı ayırmayı tercih ettik. Bu konu hakkında başka bir şey yok söyleyebileceğim" açıklaması yaparak Fenercioğlu ile ayrıldıklarını duyurmuştu. Ekinci'den bu ayrılığın ardından yeni bir hamle geldi.

GÖĞÜS DEKOLTELİ POZLARINI PAYLAŞTI

Ekinci ayrılık açıklamasının ardından nispet yapar gibi cesur pozlarını paylaştı. Hayranlarına bikinili ve derin göğüs dekolteli pozlarını sunan Ekinci'nin fit görüntüsüne beğeni yağdı.

İşte Tuğba Ekinci'nin cesur pozları...

Pilot sevgilisinden ayrılan Tuğba Ekinci, nispet yapar gibi dekolteli pozlarını paylaştı
Pilot sevgilisinden ayrılan Tuğba Ekinci, nispet yapar gibi dekolteli pozlarını paylaştı
Tuğba Ekinci aşk orucunu bozdu! Sevgilisiyle ardı ardına romantik paylaşımlar yaptı
Tuğba Ekinci, pilot sevgilisinden ayrıldıktan sonra dekolteli karelerini paylaştı

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Son Dakika Magazin Tuğba Ekinci, pilot sevgilisinden ayrıldıktan sonra dekolteli karelerini paylaştı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (3)
  • Zafer: Kabarık cüzdanı erittin ve ayrıldın,şimdi sıra hangi kabarık cüzdanda acaba,her gün birini koynuna girerek dünyanın en sefil insanı olduğunu farketmedim mi acaba Cevap Yaz 5 0 Yayından Kaldır
  • Tina: Açılıp saçılmak için ayrılmayımı beklemiş, çok komik ya, kaç yaşında kadınsın , birazda başka konularla gündeme gelseniz , bikininizin rengiyle açılıp saçılmayla övünür oldunuz, yeni paralı cüzdan , bulmak için kendinizi reklamlıyorsunuz. Cevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır

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