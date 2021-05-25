Tuğba Ekinci, pilot sevgilisinden ayrıldıktan sonra dekolteli karelerini paylaştı
25.05.2021 10:57
Şarkıcı Tuğba Ekinci, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla pilot sevgilisi Berk Fenercioğlu ile yaşadıkları aşkı noktaladıklarını duyurmuştu. Ayrılık açıklamasının ardından nispet yapar gibi sosyal medya hesabından cesur pozlarını paylaşan Ekinci, adeta Instagram'ı salladı.
Sosyal medyayı aktif kullanan Tuğba Ekinci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sevgili yol arkadaşımla yollarımızı ayırmayı tercih ettik. Bu konu hakkında başka bir şey yok söyleyebileceğim" açıklaması yaparak Fenercioğlu ile ayrıldıklarını duyurmuştu. Ekinci'den bu ayrılığın ardından yeni bir hamle geldi.
GÖĞÜS DEKOLTELİ POZLARINI PAYLAŞTI
Ekinci ayrılık açıklamasının ardından nispet yapar gibi cesur pozlarını paylaştı. Hayranlarına bikinili ve derin göğüs dekolteli pozlarını sunan Ekinci'nin fit görüntüsüne beğeni yağdı.
İşte Tuğba Ekinci'nin cesur pozları... Tuğba Ekinci aşk orucunu bozdu! Sevgilisiyle ardı ardına romantik paylaşımlar yaptı
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