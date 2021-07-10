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Tuğba Erçakar davasında karar verildi! Eski sevgiliye 3 ay 22 gün ceza - Son Dakika

Tuğba Erçakar davasında karar verildi! Eski sevgiliye 3 ay 22 gün ceza

10.07.2021 13:54

Şişli'de yaşanan olayda kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Tuğba Erçakar'ı ölümle tehdit edip darbettiği anlar kameraya yansıyan Mehmet Hanifi B.'nin 4 ayrı suçtan toplam 8 yıla kadar hapsi istenmişti. Darp görüntüleri esnasında ses olmadığı için sarf edilen sözlerin tespit edilememesi gerekçesiyle tehdit suçlarından beraat eden şahıs toplam 3 ay 22 gün hapis cezası aldı.

İstanbul Şişli'de 9 Aralık 2020 günü Tuğba Erçakar (26) arkadaşı Ceylan A'nın evindeyken ayrılmak istediği erkek arkadaşı Mehmet Hanifi B. tarafından darp edilmişti. Kendini korumaya çalışan genç kız, erkek arkadaşı tarafından defalarca yumruklanmıştı. Evdeki güvenlik kamerasına yansıyan ve Tuğba Erçakar'ın "Sesimi duyurmak istiyorum" diyerek paylaştığı olay, sosyal medyada gündem olmuştu.

ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN 8 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

Sanık Mehmet Hanifi B. olay nedeniyle iki defa gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığında Uzlaşma Bürosu'nda taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması üzerine Mehmet Hanifi B. hakkında Tuğba Erçakar'a yönelik "Basit yaralama" ve "Tehdit" suçlarından 10 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle, şikayetçi Ceylan A.'ya karşı da "Hakaret", "Kişilerin huzur ve sükununu bozma" ve "Tehdit" suçlarından 1 yıldan 5 yıla kadar hapsi cezası istemiyle dava açılmıştı. İddianameyi kabul eden mahkeme tensip zaptıyla birlikte Mehmet Hanifi B. hakkındaki adli kontrol kararının 8 Mart 2021'de kaldırılmasına hükmetmişti.

''MÜVEKKİLİMİN AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİL''

İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesi, Mehmet Hanifi B. hakkındaki yargılamanın basit yargılama usulü ile yapılmasına karar verdi. Taraflar, mahkemeye dosya üzerinden dilekçelerini sundu. Mehmet Hanifi B. avukatı Sedat Çakar savunma dilekçesinde, Hatice Tuğba Erçakar'a kasten yaralama hariç, diğer suçların hiçbirini kabul etmedikleri belirtti. Dilekçede, "Kamera kaydından da görüleceği üzere müvekkilin hareketlerinin hayatın olağan akışı içerisinde akli sağlığı ve dengesi yerinde olmadığı açıkça görülecektir. Müvekkil zaten bunların nasıl yaşandığını hatırlamamaktadır ve pişmanlık duymaktadır. Psikolojik olarak rahatsızdır. Anksiyete bozukluğu ve panik atak vardır" diyerek beraat talebinde bulundu.

MÜŞTEKİ TARAF İSE SANIĞIN CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİ

Öte yandan şikayetçi Tuğba Erçakar'ın avukatı Ayşegül Mermer ise sanıktan şikayetçi olduklarını, Erçakar ve diğer müşteki Ceylan A'nın soruşturma aşamasında birçok defa hakaret ve tehditlere maruz kaldıklarını belirterek sanığın cezalandırılmasını talep etti.

SARF EDİLEN SÖZLER TESPİT EDİLEMEDİ

Mahkeme dosya üzerinden yaptığı incelemede, dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar verdi. Bilirkişi, görüntüler üzerinden yaptığı incelemede sanığın şikayetçiye yönelik darp eylemini belirlerken, görüntülerde ses olmadığı için sarf edilen sözleri tespit edemedi. Bilirkişi raporunun gelmesinin ardından mahkeme, 5 Temmuz tarihinde dosyayı karara bağladı.

Türkiye'nin günlerce konuştuğu Tuğba Erçakar davasında karara varıldı! Eski sevgiliye 3 ay 22 gün ceza

ÜÇ SUÇTAN BERAAT KARARI VERİLDİ

Kararda, sanığın Şikayetçi Tuğba Erçakar'a yönelik "Seni tornavidayla öldüreceğim, öldürmeden buradan çıkmayacağım" dediği iddiasına ilişkin yeterli delil elde edilemediği, şikayetçi Ceylan A'ya yönelik iddia edilen sözlerinin ise ses, görüntü kaydı ve tanıkla delillendirilemediği kaydedildi. Kararda, şikayetçilerle sanık arasındaki husumet dikkate alındığında soyut şikayetçi beyanlarının cezalandırmaya yeterli olmadığı belirtilerek "Tehdit", "Hakaret" ve "Huzur ve sükunu bozma" suçlarından sanığın beraatine karar verildi.

PARA CEZASI YERİNE HAPİS CEZASI TERCİH EDİLDİ

Mahkeme, sanığın Tuğba Erçakar'a yönelik yaralama eyleminin görüntü kayıtları, bilirkişi raporu ve sanığın dolaylı kabulüyle ortaya çıktığı belirtildi. Şikayetçinin bulunduğu daireye giren sanık Mehmet Hanifi B.'nin şikayetçiyi darp etmeye başladığı, eylemini uzun süre devam ettirdiği, kastının yoğunluğunun bariz ve belirgin olduğu, bu nedenle sanık hakkında adli para cezası yerine hapis cezasının tercih edildiği vurgulandı. Sanıkta da yaralanma olduğu ancak şikayetçinin eylemlerinin tamamen kendisini savunmaya yönelik olduğu, ilk hareketin de sanık tarafından yapıldığı kaydedildi. Bu nedenle sanık hakkında lehine haksız tahrik indiriminin uygulanmadı.

3 AY 22 GÜN HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme sanık Mehmet Hanifi B. hakkında "Basit yaralama" suçundan önce 6 ay hapis, cezanın geleceği üzerindeki etkileri göz önüne alınarak cezayı 5 ay hapis cezasına indirdi. Basit yargılama usulü ile yargılama yapıldığından usul kanunu uyarınca da indirim yapılarak sanık Mehmet Hanifi B. hakkında sonuç olarak 3 ay 22 gün hapis cezası verilerek hükmün açıklanması geri bırakıldı. Sanık, 5 yıl içinde kasten yeni bir suç işlemezse davası düşürülecek.

Tuğba Erçakar davasında karar verildi! Eski sevgiliye 3 ay 22 gün ceza

İstanbul, Hakaret, Mahkeme, Şişli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Tuğba Erçakar davasında karar verildi! Eski sevgiliye 3 ay 22 gün ceza - Son Dakika


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