Tuğba Güven: Olimpiyatların ertelenmesi benim için iyi oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Tuğba Güven: Olimpiyatların ertelenmesi benim için iyi oldu - Son Dakika Spor

Tuğba Güven: Olimpiyatların ertelenmesi benim için iyi oldu

6 saat önce

Etiyopya'da kampta olan 6 milli atletten biri olan ve 14 gün önce Düzce'deki Necla Pekolcay Öğrenci Yurdu'na yerleşen Tuğba Güvenç, karantina süresinin dolmasının ardından evine gönderildi.

Tuğba Güven: Olimpiyatların ertelenmesi benim için iyi oldu, System.String[]

Etiyopya'da kampta olan 6 milli atletten biri olan ve 14 gün önce Düzce'deki Necla Pekolcay Öğrenci Yurdu'na yerleşen Tuğba Güvenç, karantina süresinin dolmasının ardından evine gönderildi.


3000 metre engellideki temsilcimiz Tuğba Güvenç, karantina sürecine alışmakta zorluk çektiğini ifade ederek, "28 Mart günü Düzce Necla Pekolcay Kız Öğrenci Yurdu'na getirildim. İlk gün benim için çok zordu. 90 gün Etiyopya'da antrenman yaptıktan sonra kız yurdundaki ilk günümde zorlandım ama sonrasında alıştım. 14 gün boyunca buradaydım. Her şey güzeldi ve bir problem yaşamadık. Buradaki personellerin tutumu, odalar, yemekler her şey çok güzeldi" diye konuştu.


Tuğba Güvenç, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın spor yapması için kendisine ekipman gönderdiğini ifade ederek, "Yurda yerleştikten 4 gün sonra Gençlik ve Spor Bakanımız bize spor aletleri gönderdi. Bisiklet ve ip gibi ekipmanlarla antrenman yapmaya çalıştım. Koşamadım ama bir şekilde idman yapmaya devam ettim" şeklinde konuştu.


"OLİMPİYATLAR İÇİN KOTA KOVALIYORDUM" Tuğba Güvenç, 2020 Tokyo Olimpiyatları için kota kovaladığını vurgulayarak, "2020 Tokyo Olimpiyatları için kota kovalıyordum. Etiyopya'ya gitme amacım da buydu. Barajımız bizde 9.30.00, benim 9.26.09 gibi kişisel en iyi derecem var. Ama bunu 2017 yılında gerçekleştirdim. 1 yıl önceden gerçekleştirmem gerekiyor. Gitme şansım yüksekti. Eğer barajı geçemesem bile dünyada ilk 40 girebilirsem oradan da gitmeye hak kazanabiliyorum. Gitme şansım yüksekti ama 2021'e ertelendi" dedi.


"BENİM İÇİN OLİMPİYATLARIN ERTELENMESİ İYİ OLDU" Olimpiyatların ertelenmesinin kendisi için avantaj olduğunu sözlerine ekleyen Tuğba Güvenç, şunları söyledi;


"Benim için ertelenmesi iyi oldu. Zaten geçen sene sezonu geç kapattım. Ekim ayında bitmişti sezonum. 6 ay gibi kısa sürede barajı geçmem gerekiyordu. Şimdi o süreç daha fazla uzadı. Eksiklerimi biliyorum. Ona göre çalışıp, o şekilde baraj geçmeyi hedefliyorum. 2016 Rio Olimpiyatları'nda ülkemizi 3000 metre engelli branşında temsil ettim. O benim ilk büyük tecrübemdi. Madalyadan çok ilk hedefim finale kalabilmek. Finalde en iyi şekilde ülkemizi temsil ederek kişisel en iyi derecemi geliştirmek istiyorum."


"DÜNYA VE AVRUPA ŞAMPİYONALARINDA MADALYA KOVALAMAK İSTİYORUM" Hedefinin Dünya ve Avrupa şampiyonalarına katılarak madalya kovalamak olduğunu açıklayan Tuğba Güvenç, sözlerini şöyle tamamladı;


"Önümüzde 2022 Dünya Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası var. Hala aktif sporcuyum. Olimpiyatlar sonrası dünya ve Avrupa şampiyonlarında madalya kovalamak istiyorum."

Etiyopya, Düzce, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 12:47 

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

WhatsApp hattı kuran Bursalı pazarcı, vatandaşların siparişlerini kapısına teslim ediyor
Adalet Bakanlığı, hakimlik ve savcılık mülakatlarını erteledi Finans kurumlarının Milli Dayanışma Kampanyası'na desteği 400 milyon lirayı aştı Eljero Elia, menajerler aracılığı ile Beşiktaş'a önerildi
İstanbul Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşımada uygulanacak yeni tedbirleri açıkladı İstanbul Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşımada uygulanacak yeni tedbirleri açıkladı         
18:59
Yasağa uymayarak sokakta futbol oynayan 5 kişi, kendilerini uyaran polise sopalarla saldırdı Yasağa uymayarak sokakta futbol oynayan 5 kişi, kendilerini uyaran polise sopalarla saldırdı         
18:47
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs mücadelesinden ödün vermeyeceğiz Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs mücadelesinden ödün vermeyeceğiz         
18:34
Fırıncılar, bir günde sattığı ekmeği sokağa çıkma yasağı sonrası iki saatte sattı Fırıncılar, bir günde sattığı ekmeği sokağa çıkma yasağı sonrası iki saatte sattı         
18:21
Abel Xavier: Galatasaray'da İslamiyeti seçtim Abel Xavier: Galatasaray'da İslamiyeti seçtim         
18:04
Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy da Kürtçe müzikle Fahriye Evcen'in akımına katıldı Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy da Kürtçe müzikle Fahriye Evcen'in akımına katıldı         
17:52
Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi         
17:46
İzmirli aile koronavirüs nedeniyle 7 kiracısından bir aylık kira almadı İzmirli aile koronavirüs nedeniyle 7 kiracısından bir aylık kira almadı         
17:41
Terörist cenazesinin kargoyla gönderildiği iddialarını başsavcılık yalanladı Terörist cenazesinin kargoyla gönderildiği iddialarını başsavcılık yalanladı         
17:40
Kahramanmaraş'ta ilk kez kedi gözlü yılan görüntülendi Kahramanmaraş'ta ilk kez kedi gözlü yılan görüntülendi         
17:34
Hayırsever iş adamı ihtiyaç sahipleri için 5 ton bulgur bağışladı Hayırsever iş adamı ihtiyaç sahipleri için 5 ton bulgur bağışladı         
17:30
Yüzüne asit döken sevgilisini affeden Berfin Özek konuştu: Ozan'a hakkımı helal ettim Yüzüne asit döken sevgilisini affeden Berfin Özek konuştu: Ozan'a hakkımı helal ettim         
17:17
Fırıncılardan yasak sonrası paniğe kapılan vatandaşlara mesaj: Ekmekte sıkıntı da yok zam da Fırıncılardan yasak sonrası paniğe kapılan vatandaşlara mesaj: Ekmekte sıkıntı da yok zam da         
17:16
Tescilli güzel, futbolculardan vazgeçmiyor! Aradığı aşkı buldu Tescilli güzel, futbolculardan vazgeçmiyor! Aradığı aşkı buldu         
17:03
Türkiye 2020'nin ilk çeyreğinde 2,9 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı yaptı Türkiye 2020'nin ilk çeyreğinde 2,9 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı yaptı         
16:56
Sancaktepe Belediyesi, koronavirüsten hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi Sancaktepe Belediyesi, koronavirüsten hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi         
16:54
Sokağa çıkan sürücü, eşini araçta bırakıp kaçtı Sokağa çıkan sürücü, eşini araçta bırakıp kaçtı         
16:51
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde 2 bin 91 kişi öldü, vaka sayısı yarım milyonu aştı Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde 2 bin 91 kişi öldü, vaka sayısı yarım milyonu aştı         
16:44
Victor Ruiz: Türkiye'de maçların ertelenmesinde geç kalındı Victor Ruiz: Türkiye'de maçların ertelenmesinde geç kalındı         
16:38
Milli Piyango İdaresi, sokağa çıkması yasaklananların ikramiyelerini evlerine teslim edecek Milli Piyango İdaresi, sokağa çıkması yasaklananların ikramiyelerini evlerine teslim edecek         
16:20
Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik         
15:54
Koronavirüs, Yeni Zelanda'da +18 oyuncak satışlarını patlattı Koronavirüs, Yeni Zelanda'da +18 oyuncak satışlarını patlattı         
15:54
Son dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 2 bin 756 kişiye adli işlem yapıldı Son dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 2 bin 756 kişiye adli işlem yapıldı         
15:50
Adres değişikliği bildirimi artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek Adres değişikliği bildirimi artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek         
15:40
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın         
15:21
Sokağa çıkma yasağı sonrası Getir ve Banabi sipariş alımını durdurdu Sokağa çıkma yasağı sonrası Getir ve Banabi sipariş alımını durdurdu         
15:19
Hamile olan Aslıhan Doğan Turan'dan doğum yorumu: Gerekirse tek başıma giderim Hamile olan Aslıhan Doğan Turan'dan doğum yorumu: Gerekirse tek başıma giderim         
15:15
Mesut Urgancılar: 1986/87 sezonunun şampiyonu Beşiktaş ilan edilmelidir Mesut Urgancılar: 1986/87 sezonunun şampiyonu Beşiktaş ilan edilmelidir         
15:14
Ronaldo'nun kardeşi Katia, karantina yasağını delerek Brezilya'ya gitti Ronaldo'nun kardeşi Katia, karantina yasağını delerek Brezilya'ya gitti         
15:11
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronavirüse yenik düştü Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronavirüse yenik düştü         
15:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2020 19:27:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tuğba Güven: Olimpiyatların ertelenmesi benim için iyi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]