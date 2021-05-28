Tuğba Kuruyemiş, 95. mağazasını Aliağa'da hizmete açtı - Son Dakika

Tuğba Kuruyemiş, 95. mağazasını Aliağa'da hizmete açtı

28.05.2021 09:28
Tuğba Kuruyemiş, 95. mağazasını Aliağa'da hizmete açtı, System.String[]

Dünyayı etkisi altına ve Türkiye'de de yaklaşık 1.5 yıldır devam eden Korona virüs pandemisi sürecinde sağlıklı ve doğal gıdalar insanların en önemli ihtiyaçları arasında yerini aldı.

Dünyayı etkisi altına ve Türkiye'de de yaklaşık 1.5 yıldır devam eden Korona virüs pandemisi sürecinde sağlıklı ve doğal gıdalar insanların en önemli ihtiyaçları arasında yerini aldı. Aydın'da 1980 yılında küçük bir mağazada "Burada gülümseme Hizmet Eder" sloganı ile hizmete başlayan Tuğba Kuruyemiş, 95. Mağazasını Aliağa'da hizmete açtı.

İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde her şeyin başının sağlık olduğunun çok daha iyi anlaşıldığını belirten Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, "Tuğba Kuruyemiş olarak bir kuruyemiş mağazasından öte insanlarımızın sağlıklı ürünlere en kolay şekilde ulaşması için özel gayretlerimiz oldu. Pandemi sürecinde mağaza ve çalışan sayımızı artırdık. Bu yıl 41 yaşında olan Tuğba Kuruyemiş'in raflarında bulunan yaklaşık 700 çeşit ürünün tamamını insanlarımızın 41 yıldır güvenle tüketmesi bizim için en büyük mutluluk" diyerek AR-Ge ekiplerinin yeni sağlıklı ürünler için çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

"Pandemi sürecinde 400 ek istihdam ile 12 yeni mağaza açtık"

Korona virüs salgını dolayısıyla Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini bu sıkıntılı sürecin de en kısa zamanda sona ereceğine inandığını belirten Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Tonkul, "Pandemi süreci başladığında insanlarımızın virüse karşı direncini arttırmak amacıyla özel çalışmalar yaptık. Bünyemizde çalışan gıda mühendisleri ile başta incir ve zeytinyağımız olmak üzere ülkemizin doğal ürünlerinden özel karışımlı ürünler hazırladık. İstihdam ettiğimiz kişi sayısı fabrikamızda 250, mağazalarımızda 150 olmak üzere 400 kişi arttı. Bunun yanında 12 yeni mağaza ile hizmet verdiğimiz mağaza sayısını 95'e yükselterek hizmet ağımızı daha da yaygınlaştırdık. İnternetten kargo aracılığı ile herkesin ayağına kadar istediği ürünü teslim ettik" diyerek tüm çalışanlarına ve Tuğba Kuruyemiş markasını güvenen herekse teşekkür etti.

Tuğba Kuruyemiş'in 95. mağazası pandemi dolayısıyla tören yapılmadan Aliağa'da sade bir kurdele kesimi ile hizmete başladı. - İZMİR

Tuğba Kuruyemiş, 95. mağazasını Aliağa'da hizmete açtı
Tuğba Kuruyemiş, 95. mağazasını Aliağa'da hizmete açtı
Tuğba Kuruyemiş, 95. mağazasını Aliağa'da hizmete açtı
Tuğba Kuruyemiş, 95. mağazasını Aliağa'da hizmete açtı

Koronavirüs, Türkiye, Pandemi, Aliağa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tuğba Kuruyemiş, 95. mağazasını Aliağa'da hizmete açtı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Oyuncu Ece Hakim, Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu! Oyuncu Ece Hakim, Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu! Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım Son dakika: Daha önce bu rakamlar görülmedi! Dolar 8,5995, euro 8,47 Son dakika: Daha önce bu rakamlar görülmedi! Dolar 8,5995, euro 8,47 Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi Çocuklarının uyuduğu odanın tavanı çöktü, sabah namazına kalkan anne şans eseri faciayı önledi Çocuklarının uyuduğu odanın tavanı çöktü, sabah namazına kalkan anne şans eseri faciayı önledi Yüksek kar vaat edip topladığı paralarla sırra kadem bastılar! Bir Çiftlik Bank vakası daha Yüksek kar vaat edip topladığı paralarla sırra kadem bastılar! Bir Çiftlik Bank vakası daha Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını öldürüp, ardından çocuklarına kıydı Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını öldürüp, ardından çocuklarına kıydı Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 yıl önce yerini işaret etmişti! Taksim'deki cami bugün açılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 yıl önce yerini işaret etmişti! Taksim'deki cami bugün açılıyor

Son Dakika Haberleri
11:16 Altın 522,5 lira ile son 7 ayın en yüksek seviyesinde
11:15 Oyuncu Ece Hakim, Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu!
11:08 Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım
11:00 Son dakika: Daha önce bu rakamlar görülmedi! Dolar 8,5995, euro 8,47
10:41 Aleyna Tilki, servetine servet kattı! Yeni reklam anlaşması 600 bin TL'lik
10:37 İhracat nisan ayında yüzde 109,2 arttı
10:37 Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi
10:36 Akşener, Erdoğan'ın kendisi için kullandığı "Gelin hanım" ifadesine yanıt verdi: Benim de kayınbirader demem lazım
10:22 Gelir sıkıntısı yaşayan Twitter, ücretli abonelik modelini kullanıma sundu
10:01 Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını öldürüp, ardından çocuklarına kıydı
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği o kuyu! Arpa ektikleri yerden petrol fışkırdı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği o kuyu! Arpa ektikleri yerden petrol fışkırdı         
11:18
Altın 522,5 lira ile son 7 ayın en yüksek seviyesinde Altın 522,5 lira ile son 7 ayın en yüksek seviyesinde         
11:16
İki kadının katil zanlısının babasının da kadın katili olduğu ortaya çıktı İki kadının katil zanlısının babasının da kadın katili olduğu ortaya çıktı         
11:01
Aleyna Tilki, servetine servet kattı! Yeni reklam anlaşması 600 bin TL'lik Aleyna Tilki, servetine servet kattı! Yeni reklam anlaşması 600 bin TL'lik         
10:42
Akşener, Erdoğan'ın kendisi için kullandığı Akşener, Erdoğan'ın kendisi için kullandığı "Gelin hanım" ifadesine yanıt verdi: Benim de kayınbirader demem lazım         
10:37
Mezarlıkta beyaz çarşaf şakası yaptılar, o anları kaydettiler Mezarlıkta beyaz çarşaf şakası yaptılar, o anları kaydettiler         
10:10
Fahriye Evcen, karizmatik bir karesini paylaşan Burak Özçivit'e yorum yaptı: Çok tatlısınız beyefendi Fahriye Evcen, karizmatik bir karesini paylaşan Burak Özçivit'e yorum yaptı: Çok tatlısınız beyefendi         
10:06
KPSS giriş ücretinin 300 liraya yükseldiği iddiası sosyal medyayı salladı KPSS giriş ücretinin 300 liraya yükseldiği iddiası sosyal medyayı salladı         
09:36
Yasa dışı film satan adamı Kim Jong-un, 500 kişinin önünde kurşuna dizdirdi Yasa dışı film satan adamı Kim Jong-un, 500 kişinin önünde kurşuna dizdirdi         
09:29
Normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrası için taslak planı ortaya çıktı Normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrası için taslak planı ortaya çıktı         
09:05
Sevgilisinin evinin 4'üncü katından düşen Derya olayın iç yüzünü anlattı: Kimse tarafından itilmedim Sevgilisinin evinin 4'üncü katından düşen Derya olayın iç yüzünü anlattı: Kimse tarafından itilmedim         
00:19
Daha önceki photoshop kazalarını unutun! Dansöz Asena resmen yüzünü değiştirdi Daha önceki photoshop kazalarını unutun! Dansöz Asena resmen yüzünü değiştirdi         
22:46
Kafe ve restoranlara 1 Haziran müjdesi! İşletmelerin 12'ye kadar açık kalabileceği düşünülüyor Kafe ve restoranlara 1 Haziran müjdesi! İşletmelerin 12'ye kadar açık kalabileceği düşünülüyor         
20:10
Ekili tarlaya inen Kanadalı paraşütçüyle Burdurlu çiftçinin diyaloğu izleyenleri gülme krizine soktu Ekili tarlaya inen Kanadalı paraşütçüyle Burdurlu çiftçinin diyaloğu izleyenleri gülme krizine soktu         
17:31
Kendisinden hamile kalmadığını iddia eden adam eşini öldürmüştü! Bebek kendisindenmiş Kendisinden hamile kalmadığını iddia eden adam eşini öldürmüştü! Bebek kendisindenmiş         
17:28
Sosyal medyadan yaptığı canlı yayın, belediye başkan adayının sonu oldu Sosyal medyadan yaptığı canlı yayın, belediye başkan adayının sonu oldu         
16:13
Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim         
15:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2021 11:22:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tuğba Kuruyemiş, 95. mağazasını Aliağa'da hizmete açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement