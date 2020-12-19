Tuğba Kuruyemiş, evde kalanlar için yeni yıl hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Tuğba Kuruyemiş, evde kalanlar için yeni yıl hazırlıklarını tamamladı

19.12.2020 16:02
Tuğba Kuruyemiş, evde kalanlar için yeni yıl hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Yaklaşık yarım asırdan bu yana 'Sıcak sıcak taptaze' sloganı ile kuruyemiş sektöründe hizmet veren Tuğba Kuruyemiş, ülke geneline yayılmış 100'e yakın mağazası ile online hizmet de vermeye başladı.

Yaklaşık yarım asırdan bu yana 'Sıcak sıcak taptaze' sloganı ile kuruyemiş sektöründe hizmet veren Tuğba Kuruyemiş, ülke geneline yayılmış 100'e yakın mağazası ile online hizmet de vermeye başladı. Sağlık için evde kalanların ayağına giden Tuğba Kuruyemiş özellikle pandemi döneminde hizmeti sağlık için evde kalanların ayağına götürüyor.

Firma olarak Türk Kahvesi'nden kuru incire, kuruyemişten lokum çeşitlerine kadar 500 civarında ürün ile mağazalarda verdikleri tüm satış hizmetlerini online mağazalarda da verdiklerini kaydeden Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, yeni yıl hazırlıklarını da şimdiden tamamladıklarını belirtti. Pandemi nedeniyle hayatların kısıtlandığı bu dönemde vatandaşların sağlıklı ve doğal gıdalara olan ilgisinin arttığını belirten Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, "Sağlık için vatandaşlarımızın evde kalması gerektiği bir dönemde 'Her eve mağaza açıyoruz' diyerek hizmeti vatandaşlarımızın ayağına götürmeye başladık. Tuğba Kuruyemiş'in internet sitesinden online satışlar yoğun ilgi gördü. 100 TL ve üzeri alışverişlerde kargo masraflarını da firma olarak biz üstlendik. Mağazamızda satışa sunduğumuz ne varsa inrtenet sitemizde de yer alıyor. ve müşterimizin istediği ürün en kısa sürede taptaze ve hijyen kurallarından hiçbir taviz verilmeden kapısına teslim ediliyor" dedi.

"Bu yıl online hediyeleşeceğiz"

Pandemi ile birlikte iş görüşmelerinin ve derslerin yanında artık ziyaretlerin, arkadaş ve aile görüşmelerinin bile online yapılmaya başlandığını belirten Tonkul, "Biz de özel günler için online hediyeleşmek isteyenler için de sistem kurduk. Yeni yıl, doğum günü gibi özel günler için sevdiklerine hediye göndermek isteyenler www.tugbakuruyeniş.com.tr adresine giriyor. İstediği kişinin adresine istediği ürünleri özel hediye olarak gönderebiliyor. Sağlık için evde kalıp daha sağlıklı beslenmemiz gerektiği bu dönemde halkımıza hem sağlık hem de lezzet içeren özgün bir hediye alternatifi sunuyoruz" diyerek 2021 yılının herkese sağlık huzur ve mutluluk getirmesini diledi. - AYDIN

Tuğba Kuruyemiş, evde kalanlar için yeni yıl hazırlıklarını tamamladı
Tuğba Kuruyemiş, evde kalanlar için yeni yıl hazırlıklarını tamamladı

Yönetim Kurulu, Türk Kahvesi, Yeni Yıl, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tuğba Kuruyemiş, evde kalanlar için yeni yıl hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fransa'yı sallayan milli yıldızımız Yusuf Yazıcı: Golcüymüşüm haberim yok O Ses Türkiye uzun bir aradan sonra yılbaşında ekrana gelecek Eski Galatasaray'lı Barış Özbek'in Survivor'a katılacağı iddia edildi Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi tehdit edenleri hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da bir fırından alışveriş yaptı Ekmek parası için evden çıkmıştı! Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin altında kaldı Zeytin ağacında buldukları not ve para şok etti: Ailem koronaya yakalandı, yapraklarınızı almak zorunda kaldım Rus ve Ukraynalı turistler aralık ayında denizin tadını çıkardı
Hatayspor, deplasmanda Göztepe'yi 1-0 yendi Hatayspor, deplasmanda Göztepe'yi 1-0 yendi         
15:48
Billur Kalkavan, kendisinden 21 yaş küçük olan sevgilisiyle 11. yılını kutladı Billur Kalkavan, kendisinden 21 yaş küçük olan sevgilisiyle 11. yılını kutladı         
15:26
13 yıldır ekmek yediği döviz bürosunu soydu! 1 milyon dolar çalan hırsız, iş yerinin kuryesi çıktı 13 yıldır ekmek yediği döviz bürosunu soydu! 1 milyon dolar çalan hırsız, iş yerinin kuryesi çıktı         
14:49
Bergüzar Korel ve Hatice Şendil SMA hastası çocuk için bağış gecesi yaptı! Acun Ilıcalı 250 bin TL gönderdi Bergüzar Korel ve Hatice Şendil SMA hastası çocuk için bağış gecesi yaptı! Acun Ilıcalı 250 bin TL gönderdi         
14:35
"Koronayı atlattım" diye sevinme! Uzman isim virüsü yenenleri bekleyen hastalıkları tek tek saydı         
14:14
Koronayı yenen eski belediye başkanı, yoğun bakımdan çıkmaya hazırlanırken patlamada can verdi Koronayı yenen eski belediye başkanı, yoğun bakımdan çıkmaya hazırlanırken patlamada can verdi         
13:20
YouTube'un en çok kazananı değişmedi: 9 yaşındaki Ryan bir yılda 225 milyon TL kazandı YouTube'un en çok kazananı değişmedi: 9 yaşındaki Ryan bir yılda 225 milyon TL kazandı         
12:44
Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem         
11:45
Otomotiv firmaları yıl sonu kampanyalarını açıkladı: İşte 200 bin TL'nin altındaki sıfır araçlar Otomotiv firmaları yıl sonu kampanyalarını açıkladı: İşte 200 bin TL'nin altındaki sıfır araçlar         
11:28
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti yardıma muhtaç olanlar için harekete geçti Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti yardıma muhtaç olanlar için harekete geçti         
11:13
Batman'da 'yetişmez' denilen lavanta, Hollanda'ya ihraç edilince üreticiler sıraya girdi Batman'da 'yetişmez' denilen lavanta, Hollanda'ya ihraç edilince üreticiler sıraya girdi         
10:53
Koronavirüs nedeniyle talebin arttığı Bozcaada'da emlak fiyatları katlandı Koronavirüs nedeniyle talebin arttığı Bozcaada'da emlak fiyatları katlandı         
10:04
Ulucanlar Cezaevi'nin 135 yıllık çeşmesinden 'zula' çıktı Ulucanlar Cezaevi'nin 135 yıllık çeşmesinden 'zula' çıktı         
09:58
Erkek arkadaşıyla uykuda yakalandığı yangından son anda kurtarıldı, olayın şokunu atlamadan mahallelinin saldırısına uğradı Erkek arkadaşıyla uykuda yakalandığı yangından son anda kurtarıldı, olayın şokunu atlamadan mahallelinin saldırısına uğradı         
08:44
Değişimi çok masraflıydı! Şehir tabelalarında artık nüfus ve rakım yer almayacak Değişimi çok masraflıydı! Şehir tabelalarında artık nüfus ve rakım yer almayacak         
08:44
Pandemide ev yapımı ve ambalajlı ürüne talep arttı Pandemide ev yapımı ve ambalajlı ürüne talep arttı         
08:36
Şiddet gördüğü eşinden kaçıp eski eşine sığınan kadının başına gelmeyen kalmadı! Saatlerce tamirhanede alıkonuldu Şiddet gördüğü eşinden kaçıp eski eşine sığınan kadının başına gelmeyen kalmadı! Saatlerce tamirhanede alıkonuldu         
08:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2020 16:12:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tuğba Kuruyemiş, evde kalanlar için yeni yıl hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei