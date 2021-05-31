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Tuğba Kuruyemiş'te Uluslararası Üstün Lezzet Ödülü geleneksel hale geldi - Son Dakika

Tuğba Kuruyemiş'te Uluslararası Üstün Lezzet Ödülü geleneksel hale geldi

31.05.2021 09:41
Tuğba Kuruyemiş'te Uluslararası Üstün Lezzet Ödülü geleneksel hale geldi, System.String[]

Türkiye'nin önde gelen kuruyemiş firmalarından Tuğba Kuruyemiş, Uluslaraarası Üstün Lezzet Ödülü'nü geleneksel hale getirdi.

Türkiye'nin önde gelen kuruyemiş firmalarından Tuğba Kuruyemiş, Uluslaraarası Üstün Lezzet Ödülü'nü geleneksel hale getirdi. Firma tarafından üretilen Antep Rüyası, İncir Reçeli ve Filtre Kahve'ye İnternational Taste İnstitute (Uluslararası Tat Enstitüsü) tarafından düzenlenen yarışmada Üstün Lezzet Ödülü verildi.

Firma olarak 3 yıldır Uluslararası alanda Belçika'nın Brüksel Kentinde Dünyanın çeşitli ülkelerinden 100 ü aşkın gurmenin katılımı ile yapılan yarışmalarda üstün lezzet ödülü aldıklarını bu yıl bu ödülün 3 ürüne birden verilmesinin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, hedeflerinin hem Türkiye'yi hem de ürünleri dünyaya tanıtmak olduğunu söyledi. 2019 yılında sürülebilir fıstık ezmesi ile 2020 yılında ise parçacıklı fındık ezmesi ile dünya genelinde ödül aldıklarını belirten Tonkul, "Bu yıl da Antep Rüyası adını verdiğimiz ürün, Tuğba Kuruyemiş'e özgü İncir Reçeli ve Filitre Kahve ile 3 üründe uluslararası üstün lezzet ödülü aldık" diyerek firma olarak başarıyı geleneksel hale getirdiklerini söyledi.

İlk defa 2019 yılında girdikleri bu yarışmada 'İnternational Taste İnstitute (Uluslararası Tat Enstitüsü) logosu taşıma hakkını kazanan merkezi Aydın'da bulunan Tuğba Kuruyemiş bu yıl Türkiye'ye 3 ürünle yeni bir ödül daha kazandırdı. Türkiye'nin bir ürününü daha en yüksek puan olan 3 yıldızla Uluslararası Üstün Lezzet Ödülü kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, Türkiye'nin adını uluslararası arenada başarı ile temsil etmeye devam edeceklerini söyledi.

Belçika Brüksel merkezli İnternational Taste İnstitute (Uluslararası Tat Enstitüsü) tarafından düzenlenen lezzet testi organizasyonunda, bu yıl Antep Rüyası, İncir Reçeli, Filtre Kahve ile yarışmaya giren Tuğba Kuruyemiş 3 ödül birden aldı.

Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul "Yılda bir kez düzenlenen Uluslararası Tat Enstitüsü organizasyonuna, Dünya genelinden birçok kurum ve kuruluşlar katılıyor. Bu yıl 17.'si düzenlenen ve dünya çapında pek çok gıda firmasının katılım gösterdiği böylesi önemli bir yarışmada ülkemize 3 yıldır üst üste ödül kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bunun yanında kalitemizi dünya çapında aldığımız ödüllerle ispatlıyoruz. Bu yarışmada; Jüri şef ve sömeliyeler, gelen yiyecek ve içecek ürünlerini tat, koku, doku, yoğunluk, ürünün ağızda bıraktığı tat gibi çeşitli kriterleri baz alarak, kör tadım (markalar gizlenerek) testi bazında değerlendiriyor. Tadım testinden başarı ile geçen ürünler lezzet sertifikasına ve tüm dünyada Superior Taste Award adı verilen bir ödüle hak kazanıyor. Tuğba Kuruyemiş olarak 3 defa bu yarışmaya girdik. 3 yarışmada 5 ürünümüz uluslararası ödül aldı" diyerek başarıda katkısı olan tüm çalışanlarına teşekkür etti. - AYDIN

Tuğba Kuruyemiş'te Uluslararası Üstün Lezzet Ödülü geleneksel hale geldi
Tuğba Kuruyemiş'te Uluslararası Üstün Lezzet Ödülü geleneksel hale geldi
Tuğba Kuruyemiş'te Uluslararası Üstün Lezzet Ödülü geleneksel hale geldi
Tuğba Kuruyemiş'te Uluslararası Üstün Lezzet Ödülü geleneksel hale geldi
Tuğba Kuruyemiş'te Uluslararası Üstün Lezzet Ödülü geleneksel hale geldi
Tuğba Kuruyemiş'te Uluslararası Üstün Lezzet Ödülü geleneksel hale geldi

Gaziantep, Brüksel, Türkiye, tat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tuğba Kuruyemiş'te Uluslararası Üstün Lezzet Ödülü geleneksel hale geldi - Son Dakika Ekonomi


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