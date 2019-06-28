Son Dakika Haberleri: Tuğba Kuruyemiş'ten Didim'de 2. şube
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Tuğba Kuruyemiş'ten Didim'de 2. şube

1 saat önce

1980 yılında Aydın'da kurulan ve Türkiye genelinde 82 mağazası bulunan Tuğba Kuruyemiş'in Didim'deki 2. şubesi, düzenlenen törenle Altınkum'da açıldı.

Tuğba Kuruyemiş'ten Didim'de 2. şube, System.String[]
1980 yılında Aydın'da kurulan ve Türkiye genelinde 82 mağazası bulunan Tuğba Kuruyemiş'in Didim'deki 2. şubesi, düzenlenen törenle Altınkum'da açıldı.

1980 yılında Aydın'da kurulan ve Türkiye genelinde 82 mağazası bulunan Tuğba Kuruyemiş'in 2019 yılında açılışları hız kesmedi. Tuğba Kuruyemiş Didim merkez şubesinin açılışının ardından Didim'deki ikinci şubesini Altınkum'da açtı.

Didıyma Shopping Center numara 2 adresindeki açılışa Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Tonkul, Bölge Direktörleri Nurullah Demirtaş, İş Geliştirme ve Eğitim Sorumlusu Nevzat Atmaca ve yönetim danışmanı Rüştü Elmalı katıldı.

Açılışta konuşan Halkla ilişkiler Müdiresi Meryem Yağmur Uzun, "Tuğba Kuruyemiş, 1980 yılında Aydın'da kurulmuş bir firmadır. Türkiye genelinde 82 mağazası bulunmaktadır. Aydın'da 35 bin metrekarelik alanda üretimlerini gerçekleştirmektedir. 650 çeşit ürün yelpazesi bulunmaktadır ve yüzde 100 doğal olan bu ürünlerin hepsi kendi imalatıdır. Hediyeye yönelik birçok ürünü vardır. Başlıca kalem ürünleri ise kuruyemiş, kahve, incir, lokum, çikolata ve baharattır. Tuğba Kuruyemiş olarak geleneksel tatlarımız, Aydın inciri ve Türk lokumu ile buluşturuyoruz. Bugün Didim'de ikinci mağaza açmanın gururunu yaşıyoruz. Güler yüzlü hizmet, ürün çeşitliliği ve hizmet kalitesi ile Didim'lilere örnek bir hizmet sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Açılışta Aydın'ın milli ürünü incirden yapılan incir döneri ise yerli ve yabancı turistlerin büyük beğenisini topladı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından vatandaşlara ikramlarda bulunulurken, açılışa özel indirimlere Didimliler büyük ilgi gösterdi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 04:19 Kaynak: İHA
Altınkum, Türkiye, Aydın, Didim, Ekonomi
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