Tuğba öğretmenin ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor (ODANIN GÖRÜNTÜLERİ VE RÖP.) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tuğba öğretmenin ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor (ODANIN GÖRÜNTÜLERİ VE RÖP.) - Son Dakika

Tuğba öğretmenin ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor (ODANIN GÖRÜNTÜLERİ VE RÖP.)

6 saat önce

ÇANKIRI'da yalnız yaşadığı evinde su borusuna asılı bulunan öğretmen Tuğba Açıkgöz'ün (30) ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, olayın hemen ardından asılı bulunduğu su borusu ve odanın görüntüleri ortaya çıktı.

Tuğba öğretmenin ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor (ODANIN GÖRÜNTÜLERİ VE RÖP.), System.String[]

ÇANKIRI'da yalnız yaşadığı evinde su borusuna asılı bulunan öğretmen Tuğba Açıkgöz'ün (30) ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, olayın hemen ardından asılı bulunduğu su borusu ve odanın görüntüleri ortaya çıktı.

Çankırı merkezde yalnız yaşayan ve özel okulda edebiyat öğretmeni olan Tuğba Açıkgöz, geçen 14 Ocak'ta yalnız yaşadığı evinde su borusuna asılı halde bulundu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Tuğba öğretmenin öldüğü belirlendi. Tuğba Açıkgöz, otopsinin ardından memleketi Çankırı'nın Orta ilçesinde toprağa verildi. Ancak daha sonra Tuğba'nın intiharına inanmayan yakınları, konuştuğu erkek arkadaşı M.M.'den şüphelenerek şikayette bulundu. Şikayet üzerine M.M. polise verdiği ifadesinin ardından serbest bırakılırken, soruşturma sürdürülüyor.

'KOVAYI KOYUNCA BORUYA DEĞER'

Tuğba Açıkgöz'ün yakınlarının olaydan hemen sonra evde asılı bulunduğu su borusu ve odadan çektiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde, Açıkgöz'ün asılı bulunduğu su borusu ve altına koyduğu kovayı gösteren bir yakını, "Buranın yüksekliği 2 metre ya var ya yok. Elini kaldırmasına bile gerek yok. Altına kovayı koyunca Tuğba'nın kafası su borusuna değer" dedi. Görüntüyü çeken kişi ise, "Tuğba ablamın da boyu uzundu" diye konuştu.

'O GECE SES DUYMADIK'

Bu arada Tuğba Açıkgöz'ün oturduğu apartmandaki komşularından Ayten Mutlu, olay günü yakınlarının eve gelip, Tuğba'ya seslendiklerini söyleyerek, "Sonra apartmanın içine girip kapıyı çaldılar. 'Telefon sesi geliyor evden' dediler. Çilingir geldi kapıyı açtı, olayla karşılaştılar. Pazartesi günü kız Orta'ya gitmiş, sonra geri gelmiş. Salı günü de bu olayla karşılaştık. Tuğba öğretmen hanım bir kızdı. İşe giderken sesini duyuyorduk. Biz o gece bir ses duymadık" dedi.


Çankırı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 04:04 Kaynak: DHA
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