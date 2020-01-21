Tuğba öğretmenin ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tuğba öğretmenin ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor (2) - Son Dakika

Tuğba öğretmenin ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor (2)

6 saat önce

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTIÇankırı Cumhuriyet Başsavcılığı, yalnız yaşadığı evinde su borusuna asılı bulunan öğretmen Tuğba Açıkgöz'ün ölümüyle ilgili açıklama yaptı.

Tuğba öğretmenin ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor (2), System.String[]

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı, yalnız yaşadığı evinde su borusuna asılı bulunan öğretmen Tuğba Açıkgöz'ün ölümüyle ilgili açıklama yaptı. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapıldığı kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi: "Tuğba Açıkgöz'ün ası suretiyle ölümü olayı ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, cesedin bulunduğu evde, Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceme ekibi, gerekli çalışmaları yapmış, delil niteliği taşıyan eşyalara el konulmuştur. Ceset üzerinde, Cumhuriyet savcısı ve adli tabip ile birlikte yapılan ölü muayenesi sırasında, vücutta her hangi bir darp cebir izine rastlanılmadığı tutanağa geçirilmiş ve herhangi bir kırıktan bahsedilmemiştir. Ceset, klasik otopsi yapılmak ve ölüm anı ile nedeninin tespiti için, Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına gönderilmiş olup, rapor dönüşü beklenilmektedir. Olayın aydınlatılması için tüm delillerin toplanmasına azami gayret gösterilmekle; soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmeye devam etmektedir."


Başsavcı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 05:35 Kaynak: DHA
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