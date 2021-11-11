TUĞBA ÖZAY ATATÜRK'ÜN NEFERLERİYİZ - Son Dakika

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen saç ve makyaj şovuna katılan Tuğba Özay, İzmir Marşı eşliğinde çıktığı podyumda Hepimiz Atatürk'ün askerleriyiz, Atatürk'ün neferleriyiz dedi.

Manavgat'ın Titreyengöl turizm merkezinde 5 yıldızlı bir otelde 8-11 Kasım tarihleri arasında kuaförlere ve saç stilistlerine 'Sonbahar Kış Kadınların Saç Makyaj Koleksiyonu' tanıtıldı. Özel bir firma tarafından gerçekleştirilen organizasyonun son gecesinde kuaförlerin yeni moda saç tasarımı mankenler eşliğinde sergilendi. Ünlü manken Tuğba Özay da Kuaför Buket Erışık'ın yaptığı saç tasarımıyla organizasyona katıldı.

İzmir Marşı eşliğinde podyuma çıkan Tuğba Özay ve kuaförü Buket Erışık sahnede Türk bayrağı açtı. Türkiye'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde organizasyonun yapıldığını belirten Tuğba Özay, Bugün bizim için çok anlamlı bir gün. Ulu önderimiz Atatürk'ün ölüm yıl dönümü. Biz hepimiz Mustafa Kemal'in askerleriyiz, Atatürk'ün neferleriyiz, Onun çocuklarıyız. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacak ve Mustafa Kemal de ilelebet yaşayacak dedi.

Şova katıldığı için memnun olduğunu belirten Özay, 'Saçım muhteşem olmamış mı Bakın diyerek katılımcılara saçlarını gösterdi. Özay, başındaki kırmızı güllerin doğrudan saçlarından yapıldığını anlattı.