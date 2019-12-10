Son Dakika Haberleri: Tuğba Özay'ın İngiliz komşularının evi yandı
Son Dakika 3. Sayfa Tuğba Özay'ın İngiliz komşularının evi yandı - Son Dakika

Tuğba Özay'ın İngiliz komşularının evi yandı

6 saat önce

Manavgat ilçesi Bucakşeyhler Mahallesi'nde yaşlı İngiliz çiftin evinde yangın çıktı.

Tuğba Özay'ın İngiliz komşularının evi yandı, System.String[]

Manavgat ilçesi Bucakşeyhler Mahallesi'nde yaşlı İngiliz çiftin evinde yangın çıktı. Yangında villanın 1. katı kullanılamaz hale gelirken, İngiliz Kathleen Mitchell eli yandığı ve dumandan etkilendiği için hastaneye kaldırıldı. İngiliz çiftin, manken Tuğba Özay'ın komşuları olduğu öğrenildi.


Olay, dün gece saatlerinde Manavgat Bucakşeyhler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, manken Tuğba Özay'ın komşusu olan İngiliz Kathleen Mitchell ve Alan Leslie Mitchell çiftine ait tripleks villada yangın çıktı. Yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat itfaiye birimi ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürülürken, villanın birinci katı kullanılamaz hale geldi.


Yangın sırasında eli yanan ve dumandan etkilendiği bildirilen Kathleen Mitchell, 112 sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşlı İngiliz kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma başlatıldı. - ANTALYA

Tuğba Özay, Manavgat, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 01:52 Kaynak: İHA
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