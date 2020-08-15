Tuğba Özay kabuğundan çıktı, Diyarbakır'da tedavi gördü - Son Dakika

Tuğba Özay kabuğundan çıktı, Diyarbakır'da tedavi gördü

Ünlü manken ve şarkıcı Tuğbay Özay, devasa çiftliğinden çıkarak Diyarbakır'da özel bir klinikte ozon tedavi gördü.

Tuğba Özay kabuğundan çıktı, Diyarbakır'da tedavi gördü, System.String[]

Ünlü manken ve şarkıcı Tuğbay Özay, devasa çiftliğinden çıkarak Diyarbakır'da özel bir klinikte ozon tedavi gördü.

Ünlü manken ve şarkıcı Tuğba Özay, koronavirüs salgını başlayınca Manavgat'ta bulunan bin dönümlük çiftliğine gitmişti. 5 aydır orada olan Özay, kabuğundan çıkarak Diyarbakır'da ozon tedavisi oldu. Çiçeklerle karşılanan Özay, göz kamaştırıcı kıyafetiyle sedyeye yatarak tedavisine başladı. Doğa ile iç içe olduğu için pandemiden etkilenmediğini söyleyen Özay, "Arka arkaya organizasyonlarımız olunca bizde biraz kabuğumuzdan çıkalım dedik. Dün ilk sahnemi İstanbul'da aldım, güzel bir konser verdik hatta öyle bir performans sergiledik ki 5 saat sahnede kaldım. Herkes eğlenmeye susamış, herkes çok bunaldı. Ben hiç pandemi hayatını fark etmedim, orada çok özgür hayatım var doğayla iç içeydim, böyle bir hayatın içinde olduğum için kuşlar, böcekler, ağaçlar, ırmaklar göller derken bir anda kendimi şehir hayatında buldum. Ben bu sürecin çabuk atlatılacağını düşünmüyorum, belki bu benim son röportajım olacak, bilemeyiz adresi ve şakası yok. Umarım daha kötü sonuçlar olmadan insanlık normal yaşamına geri döner" dedi. - DİYARBAKIR

Tuğba Özay, Diyarbakır, Manavgat, Manken, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 23:01

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Tuğba Özay kabuğundan çıktı, Diyarbakır'da tedavi gördü - Son Dakika Magazin
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