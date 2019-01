Tuğba Özay 'Nazım'ca' Oyunu İçin Mersin'de

Ünlü sanatçılar Tuğba Özay ve Mehmet Tokat , 'Nazım'ca' isimli oyunlarını sergilemek için geldikleri Mersin 'de, Mezitli Belediyesi'ni ziyaret ederek 'Mezitli Kart' sahibi oldular.Mezitli Belediyesi'ni ziyaretinde Belediye Başkanı Neşet Tarhan 'ın odasındaki Atatürk resmini öperek fotoğraf çektiren sanatçı Tuğba Özay, sergilediği sempatik hareketleriyle de belediye çalışanlarının ilgi odağı oldu. Özay, 'Mezitli Kart' bürosuna da uğrayarak daha önce duyduğu ve merak ettiğini dile getirdiği 'Mezitli Kart' sahibi oldu.Ziyaret sırasında Başkan Tarhan konuklarına, Kadın Üretici Pazarı, Soli Güneş Festivali, Down Kafe gibi çalışmalar hakkında bilgi verdi. Mezitli'nin adını pek çok yerde duyduğunu ve gelmeyi çok istediğini söyleyen sanatçı Tuğba Özay, "Mersin'e gelmişken mutlaka Mezitli Belediyesi'ne uğrayıp böylesi başarılı işlere imza atan Belediye Başkanımız Neşet Tarhan'la tanışmak istedim. Ülkemizin aydınlık, yenilikçi, üretimden, sanattan yana olan, Atatürk'ün ilkelerinden şaşmayan, tarihine, kültürüne sahip çıkan, böylesi önder insanlara çok ihtiyacı var. Gerek insancıllığı, gerek samimiyeti, gerekse insanlarla iç içe olması ile herkesin gönlünde taht kurmuş bir insan. Aynı zamanda ürettikleriyle de örnek alınması gereken bir belediye başkanı" dedi.Mezitli Belediyesi'nin geçtiğimiz ay Çin 'de yapılan ve tüm dünyadan 300'e yakın belediyenin katıldığı yarışmada şampiyon olmasına da değinen Özay, "Kadınlarla ilgili yapılan çalışmalar sayesinde Mezitli'ye şampiyonluğu getirmiş olması bana göre çok çok önemli bir başarı. Gönül istiyor ki, bu başarıların tüm Türkiye çapında duyulur olması. Artık televizyon kanallarında bu olumsuz, insanı sıkıntıya sokan haberlerden, dizilerden, programlardan bıktık. İnsanlarımızın güzel haberlere ihtiyacı var ve ülkemizde güzel şeylerde oluyor. Bunun en güzel örneklerinden birisini Mezitli Belediyesi vermiş oldu. Ödülden daha çok önemli olan şey, 650 kadınımıza iş imkanı sağlanmış olması. Kendi el emeklerini, kendi yöresel ürünlerini sunuyor olmaları, bunlardan kazanç elde etmeleri, ev ekonomisine katkıda bulunmaları çok takdire şayan bir olaydır" diye konuştu.Daha sonra Atatürk Kültür Merkezi 'nde sahnelen 'Nazım'ca' isimli oyunun selamlama bölümünde Başkan Tarhan'a sürpriz yaparak sahneye davet eden Özay, "Başkanımız Neşet Tarhan'ın burada olması bize güç veriyor" ifadelerini kullandı.Yıllar önce Tuğba Özay ile tanıştıklarını söyleyen Tarhan, "Kendisinin Mersin'e geleceğini öğrenince Mezitli'de misafir etmek istedik. Çünkü ülkemizin böylesi insanlara ihtiyacı var. Müthiş bir hafızası var ve bizi şaşırtacak ölçüde Mezitli hakkında bilgiye sahip. Mezitli hakkında duyduğu her bilgiyi not etmiş. Kendisine teşekkür ederiz" şeklinde konuştu. - MERSİN