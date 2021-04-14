Tuğba Özerk, "Çoğu evlilikler ve çocuklar sosyal medyada olması için!"

Yapımcılığını BBO Yapım'ın gerçekleştirdiği, hafta içi her gün Show Tv ekranlarında yayınlanan Ebru Akel'le Kadın İsterse Programı'na katılan Tuğba Özerk, Akel'in "Ne düşünüyorsun sosyal medyada olan biten hakkında?" sorusuna, ses getirecek bir açıklamalarda bulundu.

Özerk: "Sosyal medya ciddi bir güç, doğru kullanılınca iyi. Sanatçılarda ya da fenomenlerde aşırı gösteriş, olmayan gösteriş, olmayan zenginlik var. İnsanlar kendilerini aslında olmadıkları gibi gösteriyor. Ne kadar saçma! Asgari ücretle geçinen bir insan da durumu görüp bir laf söylediğinde tepki alıyor. Durum bence içler acısı!" dedi

SOSYAL MEDYA OLMASAYDI ÇOĞU ÜNLÜNÜN ÇOK YAPIP EVLENECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM

Tuğba Özerk: "Eskiden, sanatçıların özel hayatları, evlilikleri, çocukları saklanırdı. Çoğu büyük sanatçının birden 15-20 yaşında çocuğu çıkardı ortaya. Evlilikler gizlenirdi, sanatçı hayran kaybeder denirdi. Fakat şimdi sosyal medyada çocuklar çok ön planda, isimlerine hesaplar var. Evlilikler aşırı ön planda. Eğer sosyal medya olmasaydı çoğu ünlünün çocuk yapıp evleneceğini düşünmüyorum! Tenzih etttiklerim var, kimse bana saldırmasın, ama bu benim fikrim!" deyince, Ebru Akel evliliklerin ve çocukların sosyal medyada ön planda olmasına için"Ona ben de karşıyım" dedi.