Tuğba Özerk'e verilen beraat kararına itiraz - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tuğba Özerk'e verilen beraat kararına itiraz - Son Dakika

Tuğba Özerk'e verilen beraat kararına itiraz

17 dakika önce

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, geçen yıl trafik kazasına karışan şarkıcı Tuğba Özerk, kaza sonrası işlem yapan polis memuru Abuzer A.'ya hakaret ettiği iddiasıyla hakkında açılan davada beraat etti.

Tuğba Özerk'e verilen beraat kararına itiraz, System.String[]

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, geçen yıl trafik kazasına karışan şarkıcı Tuğba Özerk, kaza sonrası işlem yapan polis memuru Abuzer A.'ya hakaret ettiği iddiasıyla hakkında açılan davada beraat etti. Savcılıkça Özerk'in, polislere yönelik "Maydanozlu köfteler, ne yapacaksanız yapın" sözleri, Abuzer A.'ya "Abuzer kadayıf" demesi hakaret niteliğinde olduğu savunularak, kararın bozulması için istinafa başvuruldu.

Şarkıcı Tuğba Özerk, annesiyle birlikte 15 Ekim 2018'de, İzmir'in turistik ilçesi Çeşme'ye giderken, otomobiliyle trafik kazası geçirdi. Kaza sonrası olay yerine gelen polis memuru Abuzer A., Özerk'e alkol testi yapmak istedi. Aracı kendisinin kullanmadığını öne süren Özerk'in, alkolmetreye üflemeyi reddetmesi üzerine tartışma çıktı. Polisler, aracı kullandığı iddiasıyla Özerk'e alkol testi yapmakta ısrarcı oldu. Bu sırada Özerk'in, polis memuru Abuzer A.'ya yönelik hakarette bulunduğu ileri sürüldü. Olay sonrası bir süre karakolda bekletilen Tuğba Özerk ile annesi, işlemlerin tamamlanmasının ardından evlerine gitti. Polis memuru A.A. ise Özerk'ten şikayetçi oldu.

HAKARET DEĞİL 'NEZAKET DIŞI KABA HİTAP TARZI'

Abuzer A.'nın şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatan Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame, kabul edildi. Çeşme 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan şarkıcı Tuğba Özerk hakkında, beraat kararı verildi. Mahkeme kararında, Özerk'in sözlerinin; sövme niteliği olmayan, Abuzer A.'nın şeref, onur ve saygınlığını zedelemeyecek, 'nezaket dışı, kaba hitap tarzı' olduğuna yer verildi.

Mahkemenin kararına, hem Abuzer A. ve avukatı hem de savcılık itiraz etti.

Savcılığın verdiği istinaf dilekçesinde, Tuğba Özerk'in, polis memurlarına yönelik "Yeter lan, maydanozlu köfteler. Bugüne kadar 10 tane polis memurunu kulaklarından tutup kafalarını tokuşturdum. Benim Çeşme'de 5 tane evim var. Ben ünlüyüm. Ne yapacaksanız yapın" dediği, daha sonra polis memuru Abuzer A.'ya "Abuzer kadayıf" diye seslendiği belirtilerek, kararın usul ve esas yönünden bozulması istendi.


Tuğba Özerk, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 08:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Almanya'da polise bıçakla saldırmaya çalışan Türk öldürüldü
Marmara ve Ege bölgelerinde şiddetli sağanak ve fırtına etkili olacak İstanbul'da şiddetli fırtına! Fabrika ve evlerin çatısı uçtu ABD Bağdat Büyükelçiliği karşısına Süleymani'nin posteri asıldı

Son Dakika Haberleri
08:32 Şiddetli rüzgarla kamyonetin kasası koptu ağaç otomobillerin üzerine devrildi - Son Dakika
08:32 Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım sağlanamıyor (2) - Son Dakika
08:31 Kefaller Arap ülkelerine, havyarları Amerika'ya - Son Dakika
08:31 Kalp krizinde, kadınlar farklı belirti veriyor - Son Dakika
08:31 Güneydoğu'da yazın çalıştırılan eşekler, kışın ölüme terk ediliyor - Son Dakika
08:26 Marmara ve Ege bölgelerinde şiddetli sağanak ve fırtına etkili olacak - Son Dakika
00:44 İstanbul'da şiddetli fırtına! Fabrika ve evlerin çatısı uçtu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2020 08:34:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tuğba Özerk'e verilen beraat kararına itiraz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]