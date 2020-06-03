Özerk,@iyilikpaylas sosyal bağış platformu üzerinden Kansersiz Yaşam için çocuklara destek yapılması çağrısında bulundu.
Özerk,@iyilikpaylas sosyal bağış platformu üzerinden Kansersiz Yaşam için çocuklara destek yapılması çağrısında bulundu. Tuğba Özerk "Büyük küçük fark etmez yapacağınız her bağış beni çok sevindirecek" dedi.
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3.06.2020 23:44:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tuğba Özerk, hediye yerine bağış istedi - Son Dakika