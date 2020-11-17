TUĞBA ÖZERK'İN PANDEMİDE YAPTIKLARINA ŞAŞIRACAKSINIZ

Tuğba& ;Özerk, çok yakında yeni single çalışmasıyla müzikseverlerin

karşısına çıkacak. Şarkıcı, dinleyicileriyle buluşturacağı parçasını da kendisi

yaptı. Pandemi döneminin herkese olduğu gibi kendisine de çok şeyler

öğrettiğini ve yeni kararlar aldığını belirten& ;Özerk, tüm hayatını önce

gözden geçirip sonra da elden geçirdi. Kendisine çok iyi gelen kararlarını

hızlıca uygulamaya alan& ;şarkıcı, beslenme şeklinden başlayarak tüm hayat

trafiğini baştan düzenledi. Spora ve sakinliğe özen gösteren& ;Özerk, bu tür

bir yaşam şeklinin kişiyi doğal olarak doğru kararlar almaya ittiğini keşfetti.





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TR">'İÇİMDEKİ KADIN İLE ÇOCUĞU BARIŞTIRDIM'

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TR">İnsanın yaşamında önceliklerini doğru belirlemesi gerektiğine inanan şarkıcı,

müziği yeniden hayatının merkezine alarak bol bol parça yaptı. Pandemi

döneminde vaktinin çoğunu stüdyoda geçiren Özerk, "Müzikle uğraştıkça içimdeki

kadın ile çocuğu barıştırdım. Kendime iyi davranmaya karar verdim ve

hayallerime odaklandım. Kendimle yüzleştim ve bu dönemdeki ilk şarkıma da bunu

yansıttım" dedi. Özerk,& ;hit olmuş slov şarkılarına çok yakında eklenecek olan

'Kendimle Yüzleşme' adlı eserin her dinleyiciye şifa olacağını da sözlerine

ekledi.

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