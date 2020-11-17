Tuğba& ;Özerk, çok yakında yeni single çalışmasıyla müzikseverlerin
karşısına çıkacak. Şarkıcı, dinleyicileriyle buluşturacağı parçasını da kendisi
yaptı. Pandemi döneminin herkese olduğu gibi kendisine de çok şeyler
öğrettiğini ve yeni kararlar aldığını belirten& ;Özerk, tüm hayatını önce
gözden geçirip sonra da elden geçirdi. Kendisine çok iyi gelen kararlarını
hızlıca uygulamaya alan& ;şarkıcı, beslenme şeklinden başlayarak tüm hayat
trafiğini baştan düzenledi. Spora ve sakinliğe özen gösteren& ;Özerk, bu tür
bir yaşam şeklinin kişiyi doğal olarak doğru kararlar almaya ittiğini keşfetti.
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TR">'İÇİMDEKİ KADIN İLE ÇOCUĞU BARIŞTIRDIM'
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mso-fareast-font-family: "Times New Roman";color: #222222;mso-fareast-language:
TR">İnsanın yaşamında önceliklerini doğru belirlemesi gerektiğine inanan şarkıcı,
müziği yeniden hayatının merkezine alarak bol bol parça yaptı. Pandemi
döneminde vaktinin çoğunu stüdyoda geçiren Özerk, "Müzikle uğraştıkça içimdeki
kadın ile çocuğu barıştırdım. Kendime iyi davranmaya karar verdim ve
hayallerime odaklandım. Kendimle yüzleştim ve bu dönemdeki ilk şarkıma da bunu
yansıttım" dedi. Özerk,& ;hit olmuş slov şarkılarına çok yakında eklenecek olan
'Kendimle Yüzleşme' adlı eserin her dinleyiciye şifa olacağını da sözlerine
ekledi.
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Son Dakika › Magazin › TUĞBA ÖZERK'İN PANDEMİDE YAPTIKLARINA ŞAŞIRACAKSINIZ - Son Dakika Magazin