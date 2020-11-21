Tuğba Özerk'ten Nusret'e bomba gönderme: Kolpacı 75 kuruş yardım yapmıyor
21.11.2020 21:52
Şarkıcı Tuğba Özerk, dünyaca ünlü kasap Nusret Gökçe'ye sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Özerk, "Nusret denen kenar mahalleliyi tepemize çıkardınız" dedi. Özerk, yaptığı paylaşımını kısa sürede silmesi dikkatlerden kaçmadı
Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Nusret Gökçe'yi hedef aldı. "Kolpacı 75 kuruş yardım yapmıyor" diyen Özerk, paylaşımını kısa sürede sildi.
NUSRET'İN TELEFON NUMARASINI VERMESİNE TEPKİ GÖSTERDİ
Tuğba Özerk, Nusret Gökçe'nin İzmir depreminin ardından "İzmirli kardeşlerim 00.00'dan sonra beni arayın" diyerek telefon numarasını paylaşmasına tepki gösterdi.
"KOLPACI 75 KURUŞ YARDIM YAPMIYOR"
Tuğba Özerk, "Nusret denen kenar mahalleliyi tepemize çıkardınız. Lütfen yanlış anlamasın kimse, bir hamburger 75 TL. Yalandan 'telefon açın' diyen kolpacı 75 kuruş yardım yapmıyor" ifadelerini kullandı.
PAYLAŞIMINI KALDIRDI
Özerk'in Twitter'dan yaptığı paylaşımı bir süre sonra kaldırdığı görüldü.
Son Dakika Sokak kısıtlamasına dakikalar kala yasa boğan ölüm! Baba, 18 yaşındaki oğlunun cenazesi başında sinir krizi geçirdi Sağlık Bakanı Koca, İstanbullulara güzel haberi verdi: Vaka artış hızı kontrol altına alındı Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı çete lideri Polonyalı güzel ülkesine getirildi Merkel: AB zirvesinde Türkiye konusunu da görüşeceğiz Son Dakika: Türkiye'de 21 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 135 kişi vefat etti, 5532 yeni vaka tespit edildi Hafta sonu tüm Türkiye'de uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı İsveç'te kritik görevdeki Türk asıllı subay, esrarengiz bir biçimde kayboldu Trenin ucu bucağı görünmüyor! Ermenilerden ele geçirilen tank ve toplar Bakü'ye götürüldü