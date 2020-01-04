Tuğba Şenoğlu ile Ayça Aykaç'ın olimpiyat hayali - Son Dakika
Son Dakika Spor Tuğba Şenoğlu ile Ayça Aykaç'ın olimpiyat hayali - Son Dakika Spor

Tuğba Şenoğlu ile Ayça Aykaç'ın olimpiyat hayali

6 saat önce

Tuğba ve Ayça, 7-12 Ocak tarihlerinde Hollanda'da düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'ne dair açıklamalarda bulundu.

Tuğba Şenoğlu ile Ayça Aykaç'ın olimpiyat hayali, System.String[]

Tuğba ve Ayça, 7-12 Ocak tarihlerinde Hollanda'da düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'ne dair açıklamalarda bulundu.


Tuğba Şenoğlu, milli takımdan forma giymekten dolayı çok mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, "Olimpiyatlarda yer almak her sporcunun olduğu gibi benim de hayalim. Olimpiyatlarda olmayı çok istiyoruz. Gruptaki rakiplerimizden Almanya ve Belçika hemen hemen benzer oyun sistemlerine sahipler. Zorlu olacak ama grup aşamasını geçeceğimizi düşünüyorum. Turnuvanın favorilerinden birisiyiz." ifadelerini kullandı.


Bir diğer milli oyuncu Ayça ise "Olimpiyatlarda bulunmak her sporcunun hayalidir. Benim de hayallerimden bir tanesi. Zorlu rakiplerimiz var ancak elimizden gelenin en iyisi yaparak, olimpiyat vizesini almak istiyoruz. Hollanda'da Türk vatandaşlarımızın olduğunu biliyoruz. Heyecanımıza ortak olmalarını ve bizleri desteklemelerini istiyoruz." diye konuştu.

Tuğba Şenoğlu, Hollanda, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 01:54 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Onyekuru, yarın İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçecek
Günlük burç yorumları 4 Ocak 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları) Memur ve memur emeklisinin zamlı maaşı belli oldu Ali Babacan, partisinin kuruluş tarihini ikinci kez erteledi

Son Dakika Haberleri
20:03 Fenerbahçe, Frankfurt forması giyen Falette'yi istiyor! - Son Dakika Spor
20:02 ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor
19:58 İttifak Holding Konyaspor'da ikinci yarı hazırlıkları başladı - Son Dakika Spor
19:56 Hentbolda maçın ardından - Son Dakika Spor
19:49 Osmanlıspor Kulübü el değiştiriyor - Son Dakika Spor
19:00 Osmanlıspor, Trabzonlu iş adamı Şenol Ayvaz'a satılıyor - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2020 20:09:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tuğba Şenoğlu ile Ayça Aykaç'ın olimpiyat hayali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]