Tuğba Ünal rap şarkı söyleyecek
11.04.2021 21:59
Pop müziğin güçlü sesi Tuğba Ünal, müziksevenlerin karşısına bambaşka bir tarzla çıkmaya hazırlanıyor. "İzler Durur" şarkısıyla yükselişini sürdüren Ünal, ilk kez bir rap şarkı seslendirerek sevenlerine büyük bir sürpriz yapacak.
Mayıs ayında çıkacak ilk rap şarkısı için stüdyoya giren Tuğba Ünal, "Bu uzun zamandır hayalini kurduğum bir işti. Aylar süren çalışma sonunda içime sinen bir eserle bomba gibi geliyorum. Herkes farklı bir Tuğba Ünal görecek" dedi. Tuğba Ünal'ın, Mustafa Eğriboz objektifine verdiği cesur pozlara sosyal medya kullanıcıları tam not verdi.
Son Dakika Maça damga vuran pozisyon Ahmet Çakar'ı çıldırttı: İçine edeyim böylesi hakemliğin 6 yaşındaki çocuk, oyuncakları ile oynarken hayatını kaybetti Malatya Valiliği, 'Belediyenin Almanya'ya gönderdiği 43 kişi dönmedi' iddialarına soruşturma başlattı Cihangir'de bir kadını taciz edip boğazına bıçak dayayan sapık yakalandı Yıkımı süren binada kızının çeyizini gören baba gözyaşlarına boğuldu, Bakan Kurum hemen müdahale etti Ekrem İmamoğlu'nun eşi ve 2 çocuğu koronavirüse yakalandı İstanbul'a gelen bir uçakta kavga çıktı, olay kameralara yansıdı Binanın 9'uncu katındaki köpeğe seslenen vatandaş: Ne derdin var intihar etme