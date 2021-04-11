Tuğba Ünal rap şarkı söyleyecek

Mayıs ayında çıkacak ilk rap şarkısı için stüdyoya giren Tuğba Ünal, "Bu uzun zamandır hayalini kurduğum bir işti. Aylar süren çalışma sonunda içime sinen bir eserle bomba gibi geliyorum. Herkes farklı bir Tuğba Ünal görecek" dedi. Tuğba Ünal'ın, Mustafa Eğriboz objektifine verdiği cesur pozlara sosyal medya kullanıcıları tam not verdi.