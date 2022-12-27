Sokak ortasında tabancayla katletmişti! Kız arkadaşını, çalıştığı eğlence mekanından ayrılmayı kabul etmediği için öldürmüş - Son Dakika
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Sokak ortasında tabancayla katletmişti! Kız arkadaşını, çalıştığı eğlence mekanından ayrılmayı kabul etmediği için öldürmüş

27.12.2022 16:09

İzmir'de kıskançlık yüzünden çıkan tartışmada sokak ortasında tabancayla öldürülen Tuğba Kul'un cinayet şüphelisi olan sevgilisi Caner G. yakalandı. Caner G.'nin, Tuğba'dan çalıştığı eğlence mekanından ayrılmasını istediği, sevgilisinin bu isteği reddetmesi üzerine cinayeti işlediği ortaya çıktı.

Dün saat 19.15 sıralarında Emek Mahallesinde Caner G. kız arkadaşı Tuğba Kul ile sokak ortasında tartışmaya başladı. 'Kıskançlık' yüzünden çıktığı öğrenilen tartışma sırasında belinden tabancasını çıkaran Caner G., Kul'a engellemeye çalışmasına rağmen ateş açtı. Kul, kanlar içinde yere yığılırken, Caner G., olay yerinden kaçtı.

GENÇ KIZ ÖLDÜ, KATİLİ YAKALANDI

Tuğba Kul'un sokak ortasında hareketsiz şekilde yattığını gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Kul'un hayatını kaybettiği belirlendi. Kul'un cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet şüphelisi Caner G. ise polisin çalışması sonucu yakalanıp, gözaltına alındı.

İŞ YERİNDEN AYRILMAYI KABUL ETMEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Caner G.'nin, Kul'dan çalıştığı eğlence mekanından ayrılmasını istediği, sevgilisinin bu isteği reddetmesi üzerine olayın gerçekleştiği öğrenildi. Kul'un cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Kul'un cansız bedeninin, memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde defnedileceği öğrenildi. Tuğba Kul'un komşularından Fatma İlboğa, "Silah seslerini duyduk, çıkıp baktığımızda yerde yatıyordu. Hepimiz korktuk" dedi.

Kaynak: DHA
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İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sokak ortasında tabancayla katletmişti! Kız arkadaşını, çalıştığı eğlence mekanından ayrılmayı kabul etmediği için öldürmüş - Son Dakika

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