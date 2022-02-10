Üye Girişi
Tuğba'yı öldüren eşine ağırlaştırılmış müebbet istendi - Son Dakika

Tuğba'yı öldüren eşine ağırlaştırılmış müebbet istendi

10.02.2022 18:19
Tuğba'yı öldüren eşine ağırlaştırılmış müebbet istendi

ADANA'da 13 yıllık eşi Tuğba Dursun'u (38), çocuğunun gözü önünde 5 bıçak darbesiyle öldüren Burhan Dursun (36) hakkında 'eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

ADANA'da 13 yıllık eşi Tuğba Dursun'u (38), çocuğunun gözü önünde 5 bıçak darbesiyle öldüren Burhan Dursun (36) hakkında 'eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Olay, geçen yıl 22 Eylül'de Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi'nde meydana geldi. Burhan Dursun, 3 çocuk annesi eşi Tuğba Dursun ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Burhan Dursun, mutfaktan aldığı bıçakla, yatakta yatan eşini, 3 yaşındaki oğlunun gözü önünde bıçakladı. Boğazına 2, karnına 2 ve eline de 1 bıçak darbesi alan Tuğba Dursun, kanlar içinde yataktan düşerken, Burhan Dursun ise iki çocuğunu yanına alarak evden çıktı. Ablası Nimet K.'nın (42) Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki evine giden Burhan Dursun, çocuklarını bırakıp, "Hakkını helal et" dedi. Durumdan şüphelenen Nimet K.'nın ihbarı üzerine eve gelen polis, kapının önünde Burhan Dursun ile karşılaştı. Olayı anlatan Dursun gözaltına alınırken, polis eşliğinde eve giren sağlık görevlilerinin kontrolünde Tuğba Dursun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Adli Tıp Kurumu'nun morgundaki otopsisinin ardından Tuğba Dursun, toprağa verildi.

'GURURUM İNCİNDİ, BIÇAKLADIM'Emniyete götürülen Burhan Dursun ifadesinde, eşiyle 10 yıldır geçimsizlik yaşadıklarını, sürekli kavga edip barıştıklarını anlattı. Son 5 yıldır ise eşinin kendisine hakaret edip, onur kırıcı sözler söylediğini öne süren Dursun, "Tuğba, ben işteyken bakım yapar, ben geldiğimde ise kendisine hiç bakmazdı. Gece vardiyasında çalışırken sürekli WhatsApp'ta çevrim içi olduğunu görürdüm. Sürekli cep telefonuyla uğraşır, başkalarıyla konuşurdu. Dişi ağrıyordu, doktora ödeyeceğim parayı denkleştirmeye çalışıyordum. Tuğba, 'Sen bize bakamıyorsan, ben bize bakacak birisini bulurum' dedi. Gururum incindi. Mutfağa giderek bıçak aldım ve yatak odasına döndüm. Daha sonra yatakta uzanan eşimin boğazından, karnından ve elinden bıçakladım. Bıçağı kaç kere vurduğumu hatırlamıyorum. Oğlum bana 'Baba' diye seslenince kendime geldim ve durdum. Bir anlık öfkeyle cinayet işledim. Çok pişmanım" dedi.AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanan Burhan Dursun hakkında savcılık tarafından hazırlanan ve Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. İddianamede, Burhan Dursun'un  borç meselesi nedeniyle eşi Tuğba Dursun ile evlerinde tartışmaya başladığı ve tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu sanığın yatak odasında eşini bıçaklayarak öldürdüğü anlatıldı. Sanık, iddianamedeki ifadesinde suçunu itiraf etti.


Tuğba'yı öldüren eşine ağırlaştırılmış müebbet istendi
Tuğba'yı öldüren eşine ağırlaştırılmış müebbet istendi
Tuğba'yı öldüren eşine ağırlaştırılmış müebbet istendi
Tuğba'yı öldüren eşine ağırlaştırılmış müebbet istendi
Tuğba'yı öldüren eşine ağırlaştırılmış müebbet istendi
Tuğba'yı öldüren eşine ağırlaştırılmış müebbet istendi
Tuğba'yı öldüren eşine ağırlaştırılmış müebbet istendi
Tuğba'yı öldüren eşine ağırlaştırılmış müebbet istendi
YORUMLAR
500

Ağırlaştırılmış Müebbet, Seyhan, Eylül, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tuğba'yı öldüren eşine ağırlaştırılmış müebbet istendi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:12 Bakan Dönmez'den vatandaşın mağdur olduğu elektrik ve doğal gaz faturalarıyla ilgili açıklama
18:01 Kılıçdaroğlu'nun fatura kararına CHP'li Özel'den yorum: Ödeme güçlüğü çeken 10 milyonların sesi olmak için
18:03 Acun Ilıcalı'nın Hull City'si transfer ataklarına devam ediyor! Kanarya'nın yıldızı, Ada yolcusu
18:00 CHP'den tüm partili belediyelere 'fatura' talimatı: Askıda fatura uygulamasını yaygınlaştıracaklar
17:48 Ayşenur Arslan'dan geri adım geldi! Tepki toplayan Türk Mukavemet Teşkilatı sözleri için özür diledi
17:35 Kamyon dorsesi üst geçide çarptı, kilolarca sıvı yağ yere döküldü!
17:33 Deneyimli hoca Galatasaray'a geri dönüyor! İşte Torrent sonrası göreve gelecek yeni isim
17:23 Son dakika! Konya'da zincirleme kaza: 4 yaralı
17:00 Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturası açıklamasına Bahçeli'den yorum: Sivil itaatsizlik maskesi altına iliştirilmiş bir isyan denemesidir
16:59 Mahkum'da bugün neler olacak? Fırat, Nazlı'yı Barış'ın elinden kurtarabilecek mi?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 18:28:57. #1.12#
SON DAKİKA: Tuğba'yı öldüren eşine ağırlaştırılmış müebbet istendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement