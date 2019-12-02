Son Dakika Haberleri: Tuğba Yüce, yeni defilesini düzenledi
Son Dakika Güncel Tuğba Yüce, yeni defilesini düzenledi - Son Dakika

Tuğba Yüce, yeni defilesini düzenledi

6 saat önce

Tuğba yüce firması netacsam defilesinde Kadir Doğulu ve Dilay Korkmaz'dan ödül aldı.

Tuğba Yüce, yeni defilesini düzenledi, System.String[]

Tuğba yüce firması netacsam defilesinde Kadir Doğulu ve Dilay Korkmaz'dan ödül aldı. Tuğba Yüce netacsam firma sahibi olarak geceyi el emeği ile tasarımlarıyla kendisi hazırladı. Birçok ünlü isim başta olmak üzere Çağla Şikel, Esra Erol, Linet ve Ebru Polat gibi birçok ünlü isim defileyi izledi.


Yüce'nin "Bugünkü başarım bir kadının başarısıdır. Bir kadın isterse her şeyi yapar" sözleri katılımcılardan büyük alkış aldı.


Tuğba Yüce tasarımlarının eşsiz ve sıra dışı olmasını bir kadının iç sesi olarak adlandırıyor. Tuğba Yüce'nin taçlarını tasarladığı ünlü isimlerden Miss Turkey Güzeli seçilen Tuğçe Sarıkaya, ünlü manken Ebru Polat, ünlü oyuncu Pınar Altuğ, eski manken Tuğba Özay ve dünyaca ünlü Roberto Cavalli ye konser vermiş operacı ikiz kardeş olan Didem ve Sinem Balık kardeşler yer alıyor. - İSTANBUL

Dilay Korkmaz, Kadir Doğulu, Çağla Şikel, Ebru Polat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:03 Kaynak: İHA
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