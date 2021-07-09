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Tuğba Yurt 'Benim O' ile radyolarda 1 numara olmayı nasıl başardı? - Son Dakika

Tuğba Yurt 'Benim O' ile radyolarda 1 numara olmayı nasıl başardı?

09.07.2021 00:06
Tuğba Yurt 'Benim O' ile radyolarda 1 numara olmayı nasıl başardı?, System.String[]

Milliyet gazetesi çatısı altındaki Molatik sitesinde yazdığı yazılarla büyük ilgi gören Mayk Şişman, bugünkü yazısında şarkıcı Tuğba Yurt'un 'Benim O' şarkısının yakaladığı başarıyı yazdı.

Tuğba Yurt 'Benim O' ile radyolarda 1 numara olmayı nasıl başardı?

Tuğba Yurt, Türkçe pop'un son dönemdeki en sağlam kadın vokallerinden biri. Sözü, müziği ve düzenlemesiyle koca bir Ersay Üner şarkısı olan 'Benim O' ile radyoları fethetmeyi başardı şarkıcı. Peki bu başarının sırrı ne? Tuğba Yurt 'Benim O' ile radyolarda 1 numara olmayı nasıl başardı?

Müzik yolculuğuna single'larla devam eden Tuğba Yurt, ilk stüdyo albümü 'Sığınak'ı 2019 yılında yayınlamıştı. 'Sığınak' albümü birçok hit çıkartmayı başarmıştı. 'Vurkaç', 'Geliyo Geliyo' ve özellikle benim de büyük beğenimi toplayan 'Taş Yürek' Tuğba Yurt'un Türkçe pop'taki başarısının tesadüf olmadığını kanıtlayan şarkılardı. Sezen Aksu şarkılarını Sezen Aksu'dan bile daha iyi söyleyebilen yegane şarkıcılardan Tuğba Yurt'un artık cover'lar yerine tıpkı 'Taş Yürek' gibi '0 kilometre', taze şarkılarla, riskler alarak yoluna devam etmesi gerektiğini düşünüyordum. ve 'Taş Yürek'ten sonra Yurt'un nasıl bir şarkıyla yoluna devam edeceğini, risk alıp almayacağını sabırla bekledim.

Sonunda Tuğba Yurt; sözü, müziği hatta düzenlemesi bile Ersay Üner imzalı 'Benim O' ile karşımıza çıktı. Hem de ne çıkmak! Yılın en sağlam Türkçe pop hit'i olarak gördüğüm Edis'in 'Martılar'ını bile son birkaç haftadır gölgede bırakmış durumda şarkı radyolarda. Ben de 'Benim O'yu yazmak için tam da bu yüzden birkaç aydır sabırla bekledim. 'Martılar'ı geçip geçmeyeceğini özellikle bi' görmek istedim. Tuğba Yurt zoru başardı, bana göre şu ana kadarki en büyük hit'i olan 'Benim O' ile çok güçlü rakibi 'Martılar'ı devirmeyi sonunda başardı... Evet, 'Benim O' bir 'ya hep ya hiç' şarkısı. ya 'çok sevilecek' ya da "Bu ne ya?" denilecek bir şarkı. Ortası yok. Bana göre daha ilk dinlemede bile "Ben hit'im" diye bağırıyordu şarkı. Radyoların, şarkının hakkını teslim etmesine bu yüzden çok sevindim. İlk dinlemede bile akılda kalan şarkı, tipik Ersay Üner şarkılarından çok daha farklı, çok daha iddialı, çok daha uzun ömürlü... Tuğba Yurt çok iyi bir vokal. Yani bunu belirtmemize bile gerek yok aslında, hepimiz onun vokal yeteneğinin farkındayız. Hazırladığı alışveriş listesini tane tane okuyup WhatsApp'tan bize ses kaydı atsa bile saatlerce dinler insan. 'Benim O'yu bir başkası söylese bu kadar etkileyici olur muydu, hiç zannetmiyorum. "Satır satır bakıştığım ve..."deki 've' kısmı bile Yurt'un sesinin gücünü ortaya koyuyor.

Peki Tuğba Yurt 'Benim O' ile radyolarda 1 numara olmayı nasıl başardı? Cevabı çok basit aslında: Minimallik... Vokaller, sözler, altyapı, tempo, nakarat sonrası melodi... Hepsi 'vurkaç' yapıyor. Önce vuruyor, sonra çekiliyor hepsi... Her bir detay şarkıda gerektiği kadar kullanılıyor. Şarkı tüm gücünü minimalliğinden alıyor. Hiçbir önemli detay birbirinin önüne geçmiyor, hepsi bir yapboz parçası gibi birbirini tamamlıyor... Büyük bir Türkçe pop hit'i yazmak 'Benim O' örneğinde görüldüğü gibi aslında 'minimallik' gerektiren bir iş. Şarkı hem bir duyguyu aktaracak hem de kağıt üstünde formülize edilebilecek kadar kolay bir matematiği, kendi içinde bir dengesi ve uyumu olacak. 'Benim O'daki her bir ayrıntı güçlerini birleştiriyor ve böylece ortaya ilk dinlemede bile çok sevilen, en az 100 dinlemede bile asla kendisinden bıktırmayan, masalsı, ninni tadında bir şarkı çıkıyor. Dünyanın önce İngiliz The xx grubuyla sonra Billie Eilish'le 'bir kez daha' keşfettiği 'minimalizm'i Türkçe pop'a uyarlayan 'Benim O' işte bu şekilde çıkışının üzerinden 3 ay geçtiğinde bile hala en çok dinlenen şarkılar arasında kendine yer buluyor. Tüm bunlardan daha da önemlisi ise Tuğba Yurt'un 'Benim O' ile daha önce denemediği bir şeyi yapması, alışageldik bir yüksek tempo hit yerine 'minimal pop' riski alması... Şarkı, tabiatı gereği söyleyene kısıtlı bir vokal alanı sunsa da Tuğba Yurt, ses rengini ve vokalinin gücünü şarkının her saniyesinde hissettirmeyi başarıyor. Şarkının mimarı Ersay Üner ve bizlere bir 'ninni' armağan eden, aldığı 'minimallik' riskiyle en sonunda radyolarda hak ettiği 1 numarayı gören Tuğba Yurt övgüleri hak ediyor...
Tuğba Yurt 'Benim O' ile radyolarda 1 numara olmayı nasıl başardı?
Tuğba Yurt 'Benim O' ile radyolarda 1 numara olmayı nasıl başardı?
Tuğba Yurt 'Benim O' ile radyolarda 1 numara olmayı nasıl başardı?
Tuğba Yurt 'Benim O' ile radyolarda 1 numara olmayı nasıl başardı?

Ersay Üner, Sezen Aksu, Müzik, Şarkı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Tuğba Yurt 'Benim O' ile radyolarda 1 numara olmayı nasıl başardı? - Son Dakika Magazin


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