Tuğba Yurt 'Benim O' ile radyolarda 1 numara olmayı nasıl başardı?

Tuğba Yurt, Türkçe pop'un son dönemdeki en sağlam kadın vokallerinden biri. Sözü, müziği ve düzenlemesiyle koca bir Ersay Üner şarkısı olan 'Benim O' ile radyoları fethetmeyi başardı şarkıcı. Peki bu başarının sırrı ne? Tuğba Yurt 'Benim O' ile radyolarda 1 numara olmayı nasıl başardı?

Müzik yolculuğuna single'larla devam eden Tuğba Yurt, ilk stüdyo albümü 'Sığınak'ı 2019 yılında yayınlamıştı. 'Sığınak' albümü birçok hit çıkartmayı başarmıştı. 'Vurkaç', 'Geliyo Geliyo' ve özellikle benim de büyük beğenimi toplayan 'Taş Yürek' Tuğba Yurt'un Türkçe pop'taki başarısının tesadüf olmadığını kanıtlayan şarkılardı. Sezen Aksu şarkılarını Sezen Aksu'dan bile daha iyi söyleyebilen yegane şarkıcılardan Tuğba Yurt'un artık cover'lar yerine tıpkı 'Taş Yürek' gibi '0 kilometre', taze şarkılarla, riskler alarak yoluna devam etmesi gerektiğini düşünüyordum. ve 'Taş Yürek'ten sonra Yurt'un nasıl bir şarkıyla yoluna devam edeceğini, risk alıp almayacağını sabırla bekledim.

Sonunda Tuğba Yurt; sözü, müziği hatta düzenlemesi bile Ersay Üner imzalı 'Benim O' ile karşımıza çıktı. Hem de ne çıkmak! Yılın en sağlam Türkçe pop hit'i olarak gördüğüm Edis'in 'Martılar'ını bile son birkaç haftadır gölgede bırakmış durumda şarkı radyolarda. Ben de 'Benim O'yu yazmak için tam da bu yüzden birkaç aydır sabırla bekledim. 'Martılar'ı geçip geçmeyeceğini özellikle bi' görmek istedim. Tuğba Yurt zoru başardı, bana göre şu ana kadarki en büyük hit'i olan 'Benim O' ile çok güçlü rakibi 'Martılar'ı devirmeyi sonunda başardı... Evet, 'Benim O' bir 'ya hep ya hiç' şarkısı. ya 'çok sevilecek' ya da "Bu ne ya?" denilecek bir şarkı. Ortası yok. Bana göre daha ilk dinlemede bile "Ben hit'im" diye bağırıyordu şarkı. Radyoların, şarkının hakkını teslim etmesine bu yüzden çok sevindim. İlk dinlemede bile akılda kalan şarkı, tipik Ersay Üner şarkılarından çok daha farklı, çok daha iddialı, çok daha uzun ömürlü... Tuğba Yurt çok iyi bir vokal. Yani bunu belirtmemize bile gerek yok aslında, hepimiz onun vokal yeteneğinin farkındayız. Hazırladığı alışveriş listesini tane tane okuyup WhatsApp'tan bize ses kaydı atsa bile saatlerce dinler insan. 'Benim O'yu bir başkası söylese bu kadar etkileyici olur muydu, hiç zannetmiyorum. "Satır satır bakıştığım ve..."deki 've' kısmı bile Yurt'un sesinin gücünü ortaya koyuyor.