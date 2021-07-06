Üye Girişi
Tuğba Yurt: Aşk güzel bir duygu - Son Dakika

Tuğba Yurt: Aşk güzel bir duygu

06.07.2021 18:48
Tuğba Yurt: Aşk güzel bir duygu, System.String[]

En çok dinlenen şarkı olduMayıs ayında en çok dinlenen "Benim O" adını verdiği single'ını sevenleriyle buluşturan şarkıcı, "Şarkıyı dinlediğim ilk andan itibaren böyle bir başarı elde edeceğine zaten inanıyordum. Hem dijital platformlarda hem de radyolarda en çok dinlenen şarkı oldu.

En çok dinlenen şarkı oldu

Mayıs ayında en çok dinlenen "Benim O" adını verdiği single'ını sevenleriyle buluşturan şarkıcı, "Şarkıyı dinlediğim ilk andan itibaren böyle bir başarı elde edeceğine zaten inanıyordum. Hem dijital platformlarda hem de radyolarda en çok dinlenen şarkı oldu. Dinleyenlerimin kısa süre içerisinde şarkıyı benimseyip, sevmeleri beni çok mutlu etti. "dedi.

Başarısının sırrını açıkladı

Müzik kariyerine emin adımlarla ilerleyen Tuğba Yurt, "Başarınızın sırrı nedir?" sorusuna, "Çalışmak. Doğru zamanda, doğru hamlelerle ve doğru bir ekiple üretmeye devam etmek başarılı olmanın en önemli yolları diye düşünüyorum. ve elde etmiş olduğum başarının sırrı da bu diyebilirim." yanıtını verdi.

Tuğba Yurt: Aşk güzel bir duygu

Z kuşağı ile güzel bağ kurdu

Z kuşağına hitap eden şarkılarının olduğunu ve her yaşta dinleyicinin olduğunu söyleyen Yurt, "Z kuşağının sizin şarkılarınıza oldukça rağbet gösterdiğini görüyoruz. Z kuşağı ile aranızda nasıl bir diyalog var?" sorusuna, "Z kuşağı şarkılarımı seviyor. Bizi yıllar sonrada dinleyip ileriye taşıyacak olan nesil onlar. O yüzden orayı da yakalayabilmek önemli. Şanslıyım ki her yaş kesiminden dinleyiciye hitap eden şarkılarım var. Ama en çok "Benim O" Z kuşağını yakaladı ve onların sevgisini kazanmamı sağlayan şarkılarımdan biri oldu. Bende bu şarkı sayesinde onlarla güzel bir bağ kurmuş oldum." cevabını verdi.

Önce sağlık

Her kesimde olduğu gibi pandemi sürecinden sanatçılarında çok etkilendiğinin altını çizen şarkıcı," "Pandemi sürecinde maddi anlamda sizin zararınız ne kadar oldu?" sorusuna, "Çok daha zor durumda olan insanlar varken zararım şu demek bana çok doğru gelmese de bir çok sanatçı gibi konserlerimizi gerçekleştirememek sadece beni değil bizimle birlikte emek veren bir sürü emektarında işlerinin iptal olmasına neden oldu. Tabi ki önceliğimiz her zaman sağlık. Süreci doğru yaşayıp atlatabilmek. İnşallah artık bu zorlu sürecin sonuna gelmişizdir." şeklinde yanıt verdi" ifadelerini kullandı.

Sevgilisiyle tanışma sürecini anlattı

Uzun süredir iş insanı Burak Tanrısever ile mutlu bir beraberlik yaşayan Tuğba Yurt, sevgilisiyle nasıl tanıştığını anlattı. "Bir süredir Burak Tanrısever ile birliktelik yaşıyorsunuz. Kendisiyle nasıl tanıştınız? " sorusuna, " Bir konserde karşılaştık. ve arkadaşlığımız aşka dönüştü aslında bir zaman sonra. Bazı tesadüflerin insana gönderilen bir hediye olduğunu düşünürüm çoğu zaman. Bu karşılaşma da tam anlamıyla buydu. Çok güzel ve yolunda giden bir ilişkim var."

Tuğba Yurt: Aşk güzel bir duygu

Evliliği düşünüyor

Tuğba Yurt, "Evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna ise " Her iki taraf da bunu istediğinde, hedeflerini gerçekleştirdiğinde, doğru bir zamanda neden olmasın. Bende tabi ki düşünürüm." şeklinde cevap verdi.

Aşk güzel bir duygu

Aşkın geçici bir heves olmadığını düşünen ünlü şarkıcı, "Sizce aşk geçici bir heves midir? Bir insana karşı ömür boyu aynı hisleri beslemek mümkün müdür? Sizden aşkın tarifini dinleyelim...?" sorusuna, "Geçici bir heves olduğunu düşünmüyorum. Heves olduğunu düşündüğünüz yerdeyseniz orada zaten gerçek bir aşk aramak bence pek mümkün değil. Ömür boyu birbirine aşkla bakabilen insanlar tanıyorum. Evet bu günümüzde pek mümkün olmasa da başarabilen insanlar var. Her ne kadar aşk dengesiz bir ruh hali olsa da doğru kişiyle bir araya geldiğinizde tarif edilemez güzellikte bir duygu olduğunu düşünüyorum."dedi.

Tuğba Yurt: Aşk güzel bir duygu

Pandemi, Müzik, Mayıs, Şarkı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Tuğba Yurt: Aşk güzel bir duygu - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Galatasaray, kaptan Arda Turan'ın sözleşmesini 1 yıl uzattı 19:08 Son Dakika: Galatasaray, kaptan Arda Turan'ın sözleşmesini 1 yıl uzattı Son Dakika: HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na tahliye kararı 18:34 Son Dakika: HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na tahliye kararı Küçükçekmece'de beton mikseri altında kalan kadının bacağı koptu 18:17 Küçükçekmece'de beton mikseri altında kalan kadının bacağı koptu
Seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu'na 2 müebbet ve 25 yıl hapis cezası daha 18:15 Seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu'na 2 müebbet ve 25 yıl hapis cezası daha Öğrencisine istismardan yargılanan imam, küçük kızı suçladı: İfadeler çelişkili 17:49 Öğrencisine istismardan yargılanan imam, küçük kızı suçladı: İfadeler çelişkili Yalnız yaşayan kadının evine balkon kapısından giren şahıs tutuklandı 17:42 Yalnız yaşayan kadının evine balkon kapısından giren şahıs tutuklandı
Yeni evlendiği kocasının saldırısına uğradı! Genç kadın, korku dolu anları anlattı: Yatak odasına götürüp tecavüz etti 17:11 Yeni evlendiği kocasının saldırısına uğradı! Genç kadın, korku dolu anları anlattı: Yatak odasına götürüp tecavüz etti Herkesin gözü önünde elindeki bıçağı boynuna ve karnına sapladı! Hemşire, yürekleri ağza getirdi 16:38 Herkesin gözü önünde elindeki bıçağı boynuna ve karnına sapladı! Hemşire, yürekleri ağza getirdi

Son Dakika Haberleri
17:48 Dünyayı bekleyen büyük tehlike! Fakir ülkeler zor günler geçirecek
17:38 Tarihi Olimpiyat meşalesini, oyuncak su tabancasıyla söndürdüler! Görülmemiş protesto
17:24 Galatasaray, Arda Turan'ın maaşına yüzde 100 zam yapacak
17:13 Araya başbakan girdi! Yetkililer tarafından el konulan aslan, tek şartla sahibine verildi
17:12 Sistemi çöken Akbank yeni açıklama yaptı: Siber saldırı iddiaları gerçek dışıdır
17:11 Macaristan Teknik Direktörü Rossi, Szalai'ye Fenerbahçe'den ayrılmasını önerdi
16:46 Son Dakika: AYM'nin "hak ihlali" kararı sonrası, HDP'li Gergerlioğlu'nun doyası yerel mahkemeye gönderildi
16:44 İlk kez objektiflerin karşısına geçen Serdar Dursun, kendini övdü
16:33 Sağlık Bakanı Koca, "Bayramda ek bir tedbir alınacak mı?" sorusunu yanıtladı: Şu an için öyle bir durum yok
16:25 Dünya yıldızı Mario Balotelli, Adana Demirspor ile görüşmek için yarın Türkiye'ye geliyor
Beşiktaş'ta Atiba, Gökhan Töre, Necip ve Utku Yuvakuran'ın mukavelesi uzatıldı Beşiktaş'ta Atiba, Gökhan Töre, Necip ve Utku Yuvakuran'ın mukavelesi uzatıldı         
19:24
Cim-Bom, Rumen 10 numara Nicolae Stanciu için Slavia Prag'a teklif yaptı Cim-Bom, Rumen 10 numara Nicolae Stanciu için Slavia Prag'a teklif yaptı         
19:02
İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı         
18:17
Tosuncuk'un köylüleri ilk kez konuştu: Bu işi yapabilecek zekaya sahip değil, mutlaka arkasında birileri vardır Tosuncuk'un köylüleri ilk kez konuştu: Bu işi yapabilecek zekaya sahip değil, mutlaka arkasında birileri vardır         
18:16
Öz babası tarafından cinsel istismara uğrayan Melisa Döngel: Anneme söylemedim, bana inanmadı Öz babası tarafından cinsel istismara uğrayan Melisa Döngel: Anneme söylemedim, bana inanmadı         
18:06
Üniversitenin 3 yıllık fizik bölümünü bir yılda bitiren 11 yaşındaki çocuğun hedefi ölümsüzlük Üniversitenin 3 yıllık fizik bölümünü bir yılda bitiren 11 yaşındaki çocuğun hedefi ölümsüzlük         
17:42
Sistemi çöken Akbank yeni açıklama yaptı: Siber saldırı iddiaları gerçek dışıdır Sistemi çöken Akbank yeni açıklama yaptı: Siber saldırı iddiaları gerçek dışıdır         
17:13
45 yaşındaki sapığın taciz ettiği küçük kız travmayı atlatamıyor 45 yaşındaki sapığın taciz ettiği küçük kız travmayı atlatamıyor         
16:59
Sağlık Bakanı Koca, Sağlık Bakanı Koca, "Bayramda ek bir tedbir alınacak mı?" sorusunu yanıtladı: Şu an için öyle bir durum yok         
16:34
Bikinili pozunu yayınlayan Duygu Özaslan'ın ayakkabılarına yorum yağdı Bikinili pozunu yayınlayan Duygu Özaslan'ın ayakkabılarına yorum yağdı         
15:59
Yolda karşılaştığı akrabasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! O anlar saniye saniye görüntülendi Yolda karşılaştığı akrabasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! O anlar saniye saniye görüntülendi         
15:49
Uzman Çavuş'un üstüne kurşun yağdıran nişanlısı cinayeti itiraf etti: Başkasıyla nişanlanacağını öğrendim Uzman Çavuş'un üstüne kurşun yağdıran nişanlısı cinayeti itiraf etti: Başkasıyla nişanlanacağını öğrendim         
15:39
İsmail Balaban annesinin İsmail Balaban annesinin "Yılan" dediği nişanlısı hakkında açıklama yaptı: Memlekete gidince görüşeceğim         
15:08
Kimlik kartıyla seyahat edilebilen ülkelere artık Kimlik kartıyla seyahat edilebilen ülkelere artık "fotoğrafsız" kimlikle gidilemeyecek         
15:02
Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Aydın'da mide bulandıran olay Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Aydın'da mide bulandıran olay         
14:22
Akbank'ta sistem çöktü! Müşteriler kartla alışveriş yapamıyor ve para çekemiyor Akbank'ta sistem çöktü! Müşteriler kartla alışveriş yapamıyor ve para çekemiyor         
13:28
Komşunun dikkati, yaşlı adamın vefatını ortaya çıkardı! Eve giren sineklerden şüphelendi Komşunun dikkati, yaşlı adamın vefatını ortaya çıkardı! Eve giren sineklerden şüphelendi         
13:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2021 19:32:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tuğba Yurt: Aşk güzel bir duygu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement